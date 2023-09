María Teresa Campos lleva días protagonizando numerosos titulares en los medios de comunicación, ya que tuvo que ingresar en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid el pasado domingo a causa de una insuficiencia respiratoria. Este lunes, sobre las cinco de la madrugada, fallecía la mítica presentadora y "reina de las mañanas" de televisión, acompañada de toda su familia y amigos. SEMANA tuvo la suerte de publicar algunas entrevistas de la mítica presentadora de televisión. La última tuvo lugar en abril de 2022 y la protagonizó con su mano derecha, Gustavo, que está viviendo unas horas muy complicadas.

Fue una entrevista especial, ya que María Teresa Campos posaba con él, el hombre que mejor la conocía y el guardián de sus secretos. "La he visto sufrir mucho y no se lo merece. Todo lo que tengo se lo debo a ella", declaraba Gustavo, dejando claro el cariño que le tenía. Llevaban juntos más de tres décadas y eran casi inseparables. Lo que comenzó siendo una mera relación laboral se convirtió, 34 años después, en un vínculo tan fuerte que María Teresa Campos no se imaginaba ni quería una vida sin Gustavo Guillermo a su lado.

Durante mucho tiempo lo conocimos solo como el chófer de la periodista, una presencia habitual en las fotos y una cara sin nombre, pero detrás de este hombre simpático y afable se esconde una figura indispensable en la vida de María Teresa. Gustavo es parte de su familia y aunque no tengan lazos de sangre, su vínculo es más fuerte que el que tienen muchas familias.

María Teresa quiso reconocerle en sociedad y darle su lugar públicamente: a su lado. Y quiso que fuera SEMANA quien, por primera vez, les hiciera una entrevista juntos, hablando de tú a tú, diciéndose lo que significaban el uno para el otro y la dependencia física y emocional que tenían. Tuvimos la suerte de poder mostrarles y trasladarles el cariño y el amor que se profesaban la periodista y su mano derecha.

Un documento excepcional porque hasta ahora pocas veces habíamos visto a María Teresa Campos tan cercana, derrochando ternura y complicidad con quien era desde hace tanto tiempo su hombre de confianza. Nos permitieron compartir con ellos algunos momentos de risas, recuerdos y emoción, cuando una mirada decía mucho más de lo que las palabras pueden aportar.

Su otro amor

La cita fue en la casa de Gustavo, un precioso ático en el que cada detalle ha sido elegido con mimo y del que él se siente muy orgulloso. Pero Teresa no llegó sola, la acompañaba uno de los amores de su vida, Lula, una preciosa bichón maltés de cuatro años que le regaló su hija Terelu. "La adoro. Duerme conmigo y es mi vida", nos dijo. La perrita no se separaba de ella, salvo para ir corriendo a donde está Gustavo, lo que provocaba los ‘celos’ de la presentadora. "Ya veis, es una traidora, todas las mañanas desde que se despierta ya está nerviosa por verle y en cuanto llega a mi casa me abandona por él", decía sonriendo.

A continuación, os reproducimos la entrevista que María Teresa Campos protagonizó al lado de Gustavo, su hombre de confianza, en SEMANA.

¿Por qué has querido que compartamos este ratito contigo y con Gustavo?

He querido hacer esta entrevista porque le tengo aprecio y lo quiero. Él y yo hemos vivido muchas cosas juntos y, a la hora de la verdad, de la única de la que se habla es de mí y creo que eso es injusto, porque la gente tendría que conocer como es él. Saber que lo tengo a mi lado me da tranquilidad y seguridad. Porque yo estoy bien, pero según los días. Algunos estoy regular y no tengo ganas de hacer nada ni de salir, pero entonces viene él y me obliga, y eso es bueno.

¿Recordáis la primera vez que os visteis?

María Teresa: Yo no, pero es que entonces tenía pelo y parecía otro. Aunque he de decir que luego fue de los primeros en no importarle estar calvo (dice lanzándole una pullita que no será la única de la mañana).

Gustavo: Perfectamente. Yo tenía 18 años, o sea que llevo 33 con ella.

MT: Y en aquella época, si no recuerdo mal, querías haber sido futbolista del Real Madrid, pero no sé que te pasó en una pierna, una lesión, como dicen muchos, y tuviste que dejarlo.

G: Eh, que es verdad, estuve en el Real Madrid hasta los 17 años, pero me rompí la rodilla.

¿Y cómo empezó vuestra relación laboral?

MT: A ver, yo he conducido toda mi vida; me iba incluso a Santander con las niñas a ver al hermano de mi marido y llevaba mi coche. Vivía fuera de Madrid y venía a trabajar muy temprano, conduciendo todos los días y hacía bastantes kilómetros... Estaba en la televisión por las mañanas y me ofrecieron hacer radio por las tardes. Acumulaba mucho trabajo y cansancio y un día, al volver a casa, di un cabezazo al volante. Vamos, que me dormí. Me di cuenta enseguida y no me pasó nada, pero se lo conté a mis hijas... y esa fue la última vez que conduje en mi vida.

Y apareció Gustavo...

MT: Pues sí. Me dijeron que me ponían un chófer y así fue como lo encontraron. Él llevaba y traía a los invitados de la cadena y una de mis hijas, o las dos, quién sabe, le dijeron si quería llevar mi coche...

G: No lo dudé ni un segundo porque además yo la admiraba mucho.

¿No te impresionaba?

G: No, en absoluto, porque siempre ha sido muy cercana. Es la mujer más buena que conozco y nada clasista, no como otros que yo me sé y enseguida empezamos a llevarnos bien. Entre otras cosas, a los dos nos gusta la misma música y eso es fundamental cuando pasas mucho tiempo en el mismo coche.

MT: Tenemos nuestros favoritos, como Juan Gabriel, que nos dejó tan pronto. Y cantamos todo el rato. Ya sabéis lo que me gusta....

G: Pero también hablábamos mucho. Ella se leía cuatro o cinco periódicos de camino al trabajo.

MT: Era la ventaja de vivir tan lejos.

G: Yo soy muy inquieto y me di cuenta de que debía intentar estar a su altura, así que ella me ha ayudado a formarme como persona, a ampliar mis conocimientos y a mejorar.

¿Cuándo la relación profesional pasa a ser personal?

MT: Dicho así suena a novios y nosotros somos amigos, ¿eh? (y se ríe con picardía mientras continúa con la broma). A mí nunca se me ha ocurrido intentar nada porque le gustan más jóvenes. Sólo hay que ver la novia maravillosa y guapísima que tiene, Ainhoa, que me encanta.

G: Pues tú has tenido dos que para mí eran maravillosos: Félix Arechavaleta y Chema Hijarrubia. Los demás, no.

1 de 6 ¿Os veis todos los días? MT: Por supuesto. Comemos juntos y por las mañanas también vamos a pasear, y nos llevamos a Lulita. Pero es especialista en recogerte para salir y acabar atascados con el coche en la Gran Vía. Gustavo: Encima que lo hago para que disfrutes de la ciudad... (risas) MT: Sí, claro, para enseñármela, ¿no? Menos mal que ya luego volvemos, comemos y jugamos un rato a las cartas, al gim rummy. El pobre pierde siempre y lo lleva fatal. ¿Es cierto eso? G: A ver, menos mal que no apostamos dinero, porque es muy buena. De cada 10 partidas me gana 9, pero la que pierde... Ella sí que lo lleva mal. Pero algún día el discípulo superará a la maestra. MT: Porque la maestra, como dice la canción, ya va “cuesta abajo en la rodada”. La verdad es que lo pasamos muy bien, que es lo que importa. Yo antes jugaba con mis amigas, pero llegó la pandemia, tuvimos que dejarlo, y ya no lo retomamos. Mayte estuvo ingresada, pero por suerte fue algo leve, y perdimos también a Menchu Primo de Rivera, que era una persona maravillosa, a quien echo mucho de menos. 2 de 6 ¿Cómo estás? Tranquila, pero ya sabes, en una edad que cuando no es una cosa es otra. Un día estás mal del estómago, otro debes tomar algo para el tránsito intestinal; una mañana te levantas y tienes un poco de mareo y al siguiente, como ayer, te pican las piernas. Gustavo: Te echas la crema que te dio el médico, ¿no? MT: Claro que sí, pero es una lata, porque luego tienes que mantener las piernas frías, porque si se calientan me vuelven a picar, así que me paso la noche tapándome y destapándome... 3 de 6 María Teresa, ¿cómo es tu vida ahora? Ahora... Yo he trabajado mucho, y ahora estoy haciendo lo normal para la edad que tengo. Aunque, y ya lo dije en Sevilla hace unos días, yo tengo aún cuerda para un ratito más, y no poder hacerlo me afecta. A mí, que tengo todos los reconocimientos de la profesión que se pueda tener: incluyendo tres Ondas, y el Clara Campoamor, que es el más especial para mí, que siempre ha ocupado un lugar de honor en mi casa, en la anterior y ahora en esta... Hablando de eso, ¿cómo te encuentras en la nueva? Pues muy bien, muy cómoda. Ya me he acostumbrado a ella, pero he de reconocer que echo de menos la otra, y me duele un poco el haberla dejado. Pero tenía que hacerlo porque ya era absurdo estar sola en una casa tan grande. Llevaba mucho tiempo queriendo venderla y he tardado como 18 o 20 años. Tuve mucho tiempo para hacerme a la idea, pero quieras o no, cuando llega el momento, dejar el que ha sido tu hogar te pone triste. Pero creo que es la casa adecuada para la edad que tengo. 4 de 6 María Teresa, ¿alguna vez te has enfadado de verdad con Gustavo? MT: Claro que sí, como todo el mundo G: Es verdad. Tenemos nuestros piques y alguna bronca también hemos tenido. Y ahora voy a aprovechar para hacerte una pregunta, ¿crees que eres buena jefa? MT: ¿Contigo? Seguro que no, ¿tú que dices? G: Que te equivocas, porque eres la mejor jefa que me podía tocar, que lo sepas. MT: Sabes que yo no soy tu jefa, que me considero tu amiga, y que te quiero. Con tantos años juntos es inevitable compartir vivencias y recuerdos, pero también cosas que solo vosotros sabéis, ¿no? Gustavo: Creo que guardamos muchos secretos. MT: Sobre todo de gente que ha pasado por mi vida. Yo soy como Jaime Peñafiel, valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Pero con los años he llegado a la conclusión de que a veces es mejor no callar. En ocasiones me arrepiento de haber guardado silencio en temas que salen una y otra vez. Pero en fin, hay que saber pasar página, seguir adelante y sobre todo no mentir (una velada referencia, sin duda, a Bigote Arrocet). G: Eso es lo más importante, porque tú, en los años que te conozco, jamás has dicho una mentira. Solo hay una verdad: la que tú cuentas. 5 de 6 Gustavo, tú defiendes a María Teresa a muerte. Es que la he visto sufrir mucho, y sinceramente, no se lo merece. Todo lo que tengo se lo debo a ella, mi casa, lo que soy... Nada sería posible si no fuera por el cariño y la generosidad de Teresa. Ella es como una segunda madre para mí. Ahora la primera, porque perdí a la mía el año pasado. Teresa, ¿qué sientes al oír eso? Me enorgullece, porque una madre es lo más importante. Gustavo es el hijo que nunca tuve. Y le debo mucho, empezando por mi vida, literalmente, porque me salvó cuando me dio el ictus. Adoro a mis hijas por encima de todo, que nadie lo dude, pero también quiero a Gustavo; él me cuida, me protege, es mis manos.... G: Yo llevo sus cuentas, pago las nóminas de los que trabajamos para ella, me ocupo de los trámites bancarios y administrativos... Y antes de quitarle ni un euro me cortaría una mano. También soy el guardián de sus secretos. Si un día yo hablara de todo, y de todos, nos echaríamos las manos a la cabeza. Y luego hay otras cosas de ella que no se saben. 6 de 6 ¿Por ejemplo? Pues hay una cosa de Teresa que a ella no le gusta que se sepa, y que probablemente se enfade, pero me da igual. Es tremendamente generosa; no sabes a la cantidad de gente que ha ayudado a lo largo de todos estos años, y solo ponía una condición, que no se supiese. Solo puedo decir que la admiro la respeto y la quiero. En mi vida ahora hay tres pilares: mi hermano, mi pareja, Ainhoa, y Teresa. ¿Ha sido generosa también contigo? No lo dudes. Con ella he viajado por medio mundo, volábamos en business, nos alojábamos en las mejores suites... nunca escatimaba en gastos. Una vez en Nueva York entramos en la tienda de Manolo Blakhnik, y una dependienta muy desagradable se acercó y le dijo: ‘Estos zapatos son muy caros para usted’. Rafa Lorenzo, uno de sus mejores amigos, que iba con nosotros, saltó enseguida: “Oye, guapa, esta señora es la Oprah Winfrey de España y puede comprarse los zapatos que quiera”, le dijo. Fue un momento casi Pretty Woman. ¡Se compró dos pares por lo menos!