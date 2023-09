Diciembre de 2020. María Jiménez nos recibía en el Hotel Palace de Madrid para hacerle una entrevista con una magnífica sesión de fotos. Acababa de presentar ´La vida a mi manera´, su último trabajo y que la cantante definió como su “biografía musical”, ya que sus letras reflejan muchas de sus vivencias. Se encontraba en plena recuperación tras ser intervenida en 2019 de una obstrucción intestinal. Fue su última entrevista en SEMANA y ahora queremos recordarla. Ella se portó estupendamente con esta revista y confió en nosotros para ofrecer gran parte de su vida, incluido el nacimiento de su hijo Alejandro.

Genio, figura y ahora también LEYENDA, la artista sevillana se ha ido a lo grande, recibiendo el impresionante adiós de su Sevilla, pero también el cariño de toda España. Por supuesto también el de esta revista. Aquí plasmamos aquella última entrevista en nuestras páginas.

Ahora tienes que ayudarte con una silla de ruedas, con lo independiente que has sido ¿cómo lo llevas?

No pasa nada. De momento tiene que ser así, hasta que me recupere totalmente. Estoy encantada con que me estén paseando todo el día.

¿Cómo has vivido todos estos meses de duro confinamiento?

Bien, tranquila, en mi casa. Empezamos a grabar y tuvimos que parar…

Tú eres persona de riesgo ¿Tienes miedo al Covid? ¿Te estás protegiendo?

Yo, con todos mis respetos, creo que no todo es tal y como nos lo cuentan. Evidentemente hay un virus, pero cada año también muere mucha gente… Tengo mis dudas. A lo mejor estoy equivocada…

Pero te vas a vacunar ¿no?

En principio no. Primero que se vacunen los políticos y cuando vea que no les pasa nada y no hay problema, ya veremos…

Has estado demasiado tiempo desaparecida como artista. La última vez que grabaste un disco fue en 2006. Catorce años después sacas disco ¿Por qué este nuevo trabajo?

Este disco no ha salido de un día para otro. Estuve durante tres años estudiando y escogiendo cada una de las canciones. De hecho, A mi manera se grabó antes de que me pusiera enferma. Lo he hecho con la misma ilusión y fuerzas que la primera vez.

¿Y a qué se ha debido el parón durante todos estos años?

No me apetecía grabar. Yo entro y salgo de la música cuando me apetece. Ahora quise hacerlo y lo iba a grabar por mi cuenta, pero Narcís Rebollo, presidente de Universal, me propuso hacerlo.

Después de salir del hospital, ¿cuánto tiempo pasó hasta que decidiste grabar?

Varios meses. Al principio estaba muy flojita. Me he tomado mi tiempo. No es fácil. No todos los días tienes la mejor voz. Yo para cantar necesito sentirlo. Es la única manera de hacerlo bien.

¿Qué nos vamos a encontrar?

Este disco es un recorrido por mi vida. Cuando escuchen las letras veréis mucho de mí en ellas. Yo diría que es el más biográfico de los que he hecho.

¿Qué balance haces de tu carrera?

Positivo. He llegado a donde quería, y no me ha ido mal. Yo de pequeña pasé mucha hambre. De niña quería ser cantante y con cinco años le cantaba a las vecinas de mi casa temas de Marifé de Triana. A cambio, por escucharme, les limpiaba la casa. Y era feliz.

¿Cómo te definirías como artista?

Soy la mejor. No tendré la mejor voz, pero soy la mejor contando las letras de las canciones. Pero nunca me he parado en pensar quién soy o lo que represento. Vivo la vida a mi manera y así no soy esclava de ningún ‘título’.

¿Cuál es tu manera?

He vivido siempre sin premisas, sin censuras, sin miedo a nada. Es mi vida. He vivido una vida sana, a mi manera.

¿Te arrepientes de algo en tu vida?

De nada. No he matado; no he robado; no he mentido; no he hecho daño a nadie… Si no me arrepentí con treinta años, por qué lo voy a hacer a la vejez.

María Jiménez: "He olvidado y perdonado incluso a 'El Estudiante'.

En 2002 publicaste tus memorias, Calla canalla ¿te retractas de algo de lo que dijiste?

No, suscribo cada palabra. Es más, me quedé corta.

¿Harías una segunda parte?

No. Me lo propusieron y dije que no. Me da pereza…

¿Has sido una mujer rencorosa o vengativa?

Jamás. Yo he olvidado y perdonado. Incluso a ‘El Estudiante’ (el actor Pepe Sancho, de quien se separó en 2002 y con quien tuvo a su hijo). Aunque a veces me acuerdo de todo… Pero no soy vengativa, ni el odio me ha guiado nunca. Para eso hay que nacer. Con el odio y el amor se nace.

Hablando de amor… ¿no te lo planteas?

El amor siempre existe en la vida.

¿Quién ha sido el amor de tu vida?

Paso palabra….

¿Has tenido algún amor secreto?

Si lo hubo jamás te lo contaría. Por eso es secreto...

¿Se te ha resistido alguien?

Todo lo que yo he querido lo he tenido. No se me ha escapado nadie.

¿Y el sexo a los 70 cómo lo vives?

Complicado. Muy Jodido…(risas). Menos mal que me harté (más risas). De vez en cuando me acuerdo y entonces me pregunto ¿María, desde hace cuando no follas? Y entonces hago el sonido del lobo… ¡Auuuuuuuu!

¿Qué te ha guiado en tu vida, el corazón, la cabeza o el sexo?

El corazón y la cabeza. Yo soy una loca muy centrada. Una locura que dura media hora y que además es muy necesaria para crear. Lo de ahí abajo no me ha guiado nunca.

¿Cómo vives el paso de los años?

Yo no me siento vieja. Yo vivo como si tuviera 30 años. Lo que no puedo es andar bien, pero cuando coja el taca-taca y me ponga a dar paseos os enterareis.

¿Piensas en el retiro?

Yo no me planteo nada a futuro. Yo ahora, más que nunca vivo mi vida, día a día. Solo Dios y el destino deciden. No pienso ni en el pasado ni en el futuro. Vivo el presente. Es lo mejor.

Llevas 30 años sin subirte a un escenario ¿Qué provocó ese alejamiento de los conciertos?

Mi hijo. Para mí era lo más importante y quise dedicarme a su crianza y educación. Me fui a Chiclana con mi hijo huyendo del innombrable y ejercí, durante muchos años, de mamá y no de artista. Yo nunca he sido para mi hijo una estrella.

Hace poco Ana Obregón pasaba por una situación que tú conoces perfectamente, la pérdida de un hijo. ¿Has hablado con ella?

Nunca tuve el teléfono de Ana. Aunque ella tampoco me llamó cuando murió mi hija. Espero que pueda seguir con su vida adelante. Me parece bien que salga y vuelva a trabajar. Lo que no puede hacer es encerrarse en sí misma. Se puede volver loca. Aprovecho estas líneas para enviarle muchos besos y ánimos.

¿Qué tal en tu faceta de abuela?

Feliz con mi Julia, de cuatro años, y con mi Alejandro. Me llaman “abuelita mía” Estoy enamorada de ellos. Les llamo cada día tres o cuatro veces, y de vez en cuando hacemos vídeollamadas. Aunque a veces ellos no se ponen porque están jugando.

¿Les malcrías?

Por supuesto. Les consiento todo. Para educarlos ya están sus padres.

¿Les gusta la música?

A los dos les vuelve loco. El niño tiene un oído maravilloso y canta La vida.

Te acaban de entregar la insignia de Oro de Chiclana de la Frontera por los años que llevas viviendo allí, ¿cómo lo viviste?

Lo he recibido con mucha alegría. Fue maravilloso ver a todo el pueblo dándome tanto cariño. Quiero agradecer a su alcalde, José María Román, por ese reconocimiento que me hace sentir bien.

¿Qué te parece todo lo que está pasado con el Rey Juan Carlos?

Tanto el Rey Juan Carlos como la Reina Sofía me parecen maravillosos. ¿Qué ahora le quieren quitar su título? ¿Quién quiere? ¿Los mismos que quieren una República? Creo que han sido unos buenos reyes. Los respeto mucho y no me importa si llevan separados 40 años.

¿Qué te ha parecido todo lo que ha pasado con Rafael Amargo?

Yo a Rafa le quiero mucho. Creo que se ha hecho un juicio público antes de probar nada. Hasta que no haya una sentencia de un juez yo no me creo nada. Hay que respetar su presunción de inocencia, porque hay cosas que se dicen públicamente y que te marcan para siempre.

¿Tienes muchos amigos?

Tengo muchos amigos, gracias a Dios, a cambio de nada. Yo por mis amigos lo doy todo y eso es recíproco.

Entre ellos se cuenta Eugenia Martínez de Irujo.

Yo adoro a Eugenia, como también quería a su madre. Somos muy parecidas. Es un cariño de toda la vida. Yo estuve en su puesta de largo. Soy muy fan de ella.

¿Cómo pasarás la Navidad?

Lo pasaré en Chiclana con mi hijo, mi nuera, mis nietos y la familia. Y cocinando torrijas y pestiños.

¿Por qué vas a brindar este nuevo año que viene?

Por la vida, por mi hijo, mis nietos y por todos ustedes (la prensa), que siempre me habéis tratado muy bien.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Los planes son hacer una gira por las principales ciudades en España. Una parte será en primavera, en espacios permitidos, y luego en julio y agosto, cuando asistiré a los festivales de música más importantes de España, presentado el disco. Pero todo depende de cómo vaya evolucionado todo.

