Tristán Ramírez, hijo de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, habla ilusionado de su próxima paternidad

Vídeo: Europa Press

Tristán Ramírez está esperando su primer hijo. El bebé que está en camino será el primer nieto para sus padres, Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez. Por el momento, pocos detalles han trascendido al respecto. Solo se sabe que la desconocida pareja del hijo de la diseñadora es una científica vasca. El CEO de la firma de moda, de 36 años, se ha pronunciado sobre su próxima paternidad y lo ha hecho muy ilusionado.

"Estoy genial, la verdad. Es una aventura que va a venir. Todavía no sé cómo va a ser, pero con muchas ganas e ilusión", ha indicado con una sonrisa en el rostro. También reconocía que su madre está feliz por convertirse en abuela. El pasado mes de octubre la diseñadora se pronunció en SEMANA y aseguró que llevaba tiempo diciéndole a su hijo que deseaba tener un nieto. "Va a ser el bebé más agatizado de la historia. Me gustaría que fuera un chico de esos 'fuertotes' vasco y que se pareciera a mi hijo, que es el niño más lindo del mundo”, indicaba.

El bebé de Tristán Ramírez, una noticia inesperada para Ágatha Ruiz de la Prada

"La noticia ha sido inesperada para la familia. Yo ya llevaba un tiempo diciéndole a mi hijo Tristán que quería que me hiciera abuela, jeje. Ya le estoy preparando su canastilla. Durante una época me dediqué a diseñar una línea muy mona para bebés y ahora estoy en ello otra vez para que el pequeño o pequeña que venga no le falte de nada en la cunita", afirmaba. Además, explicaba que estaba encantada con su nuera: "Ella es un encanto y están muy unidos. Ahora con el bebé va a ser la bomba. Y sí, estaré encantada de que me llame abuela. Estoy deseando verle ya la carita".