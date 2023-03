Tristán Ramírez, hijo de Ágatha Ruiz de la Prada, se moja sobre sus enfrentamientos con Carmen Lomana

Tristán Ramírez Ruiz de la Prada (36), el hijo mayor de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, se ha convertido en el gestor del imperio de diseño y moda que capitanea su madre. Tanto él como Cósima su hermana, estudiaron para ser historiadores, pero el destino lo llevó por otro camino y desde 2018, Tristán es el CEO de Ágatha Ruiz de la Prada.

Ahora que Ágatha está más ocupada con la promoción de su libro, Mi historia, Tristán es el hombre de empresa que se ocupa de que todo funcione. El pasado fin de semana, mientras su madre estaba en México, él se ocupaba del desfile de moda de su colección que tuvo lugar en el Palacio Miramar, en Málaga.

Allí, Tristán concedió una entrevista a SEMANA en la que nos ha desvelado su lado menos conocido.

PREGUNTA: Tu madre, Ágatha, está en México estos días y te deja de “pope” de sus colecciones en Andalucía …

RESPUESTA: Sí. Es la primera vez que vengo a Málaga, no conocía este espacio y es maravilloso. Ahora estoy más activo en la empresa que ninguno de sus componentes, porque mi madre con la promoción del libro Mi historia (que va ya por la cuarta edición) no para, y mi hermana, Cósima, está también escribiendo un libro.

PR: ¿Cósima también escritora? ¿Puedes contarnos de qué va su libro?

R: ¡Si yo lo supiera! Pero es que no sale ni una palabra de su boca. Es el secreto mejor guardado. No ha contado nada a la familia, pero creo que es la bomba. Mi padre también está terminando su novela, así que ahora todos en la familia son escritores menos yo, que lo de escribir no es lo mío.

PR: En el libro de tu madre hay un capítulo que habla de ti, dice que parirte a ti y a tu hermana es lo mejor que le ha pasado, que eres un dulce que no le has dado ni un problema en la vida.

R: Se llama amor de madre. Qué bueno. No te lo creerás, pero aún no he tenido tiempo de leer el libro. Pero estoy encantado de salir en él. Es fascinante eso de que tus padres escriban autobiografías porque historias que no sabías que existían la aprendes ahí.

PR: ¿Y en el libro que está escribiendo tu padre también te nombra?

R: Noooo… Es una novela negra, con misterio, no quiero hacer spoiler, que me mata. Nada que ver con lo que ha escrito mi madre.

PR: Es que tu madre siempre se abre en canal en todo lo que hace.

R: Ágatha es muy visceral y si la atacan ella ataca de vuelta. Ella no tiene doblez y eso me gusta de ella.

PR: ¿Has seguido la polémica que ha mantenido en televisión con Carmen Lomana?

R: No veo televisión. Soy de leer y de Netflix. Paso mi vida en el campo. Es cierto que mi madre es carne de polémica porque le divierte, y ella tiene mucho amor propio, es muy emotiva y elige su vida. Pero yo es que ni enciendo la televisión. Admito que soy terrible en eso. Peleas de la tele que al tercer día desaparecen.

PR: ¿Empatizas con su novio José Manuel Díaz-Patón?

R: Sí, me llevo bien con él. Lo importante es que mi madre está feliz y yo encantado con él por ser así. Ver a mi madre tan contenta no tiene precio.

PR: Tú eres muy animalista y el novio de tu madre cazador.

R: Bueno sí, pero hay cazadores a los que les gusta el campo. Y él tiene ese punto de proteger la naturaleza, además de cuidar mucho a mi madre.

PR: Tu siempre ves el lado bueno de la vida, tu hermana Cósima dice que eres como un gran buda. ¿Te dio esa forma de ser tus vivencias en la India?

R: Pues yo creo que no. Ahora desde la pandemia me he hecho yogui, pero estando en la India no pise un Ahsram, viví cuatro años y solo quería absorber la riqueza cultural tan profunda de ese país porque pensaba que enfocarte solo en lo espiritual era quedarse en pequeño.

PR: Pekín fue otro de los destinos donde viviste.

R: Para mí, vivir en China fue como vivir en el futuro. Sobre todo, por las nuevas tecnologías. En cuanto a moda va todo muy rápido. Gente con ganas de cosas nuevas y las tendencias cambian rápidamente. Aunque también tiene su lado horroroso, con la contaminación y la destrucción de ciudades enteras.

PR: ¿Qué le dices a tu madre que hay que impulsar más para que el negocio sea más fructífero?

R: Siempre le digo que tenemos que hacer más ropa de hombre, es mi mayor ambición, que hagamos más grande esa colección masculina.

PR: Tu padre cuando empezó a salir con tu madre iba al periódico con batines masculinos que diseñaba ella…

R: ¡Qué divertido! A veces me gustaría meterme en la máquina del tiempo y observar a ese padre de entonces. Es que ni me lo imagino.

PR: ¿No has heredado el don de la pluma de tu padre?

R: Yo soy un pésimo escritor. Soy muy consumidor de contenido cultural de historias, pero poco productor. Lo de escribir no me sale. No todo es genético.

PR: ¿Qué tal te llevas con tu padre y Cruz?

R: Muy bien hacemos cosas juntos y todo fluye.

PR: Te gusta ir de perfil bajo, pero teniendo los padres que tienes debe ser muy difícil…

R: Lo es. Me gusta ser muy discreto. Ir de desconocido. Me encanta viajar, pasar desapercibido, me pierdo siempre que puedo en la montaña y montando a caballo.

PR: ¿Tienes relación de pareja?

R: Sí, tengo novia. Y feliz. Puedo decir que este es uno de los momentos mejores de mi vida. Vivo un gran momento