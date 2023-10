El tribunal tailandés pospone 'in extremis' la vista de Daniel Sancho ante el juez

El tribunal tailandés de Samui, al Sur de Tailandia, ha tomado una drástica decisión a primera hora de la mañana. Aunque estaba previsto que Daniel Sancho declarara ante el juez y se le leyeran los cargos de los que le acusa la Fiscalía, ese momento tendrá que esperar. Y es que el hijo de Rodolfo Sancho ha solicitado tener para su vista un traductor español en la sala, una petición a la que ha accedido la Corte y por la que se ha fijado una nueva fecha. En concreto, el joven acusado del asesinato premeditado y la ocultación del cadáver de Edwin Arrieta, deberá acudir de nuevo el día 13 de noviembre, lo que da de margen a su equipo legal dos semanas más, algo muy importante dada su situación. Una noticia que ha conocido Rodolfo Sancho y su asistente in situ, pues estaban presentes este jueves 26 de octubre en el mismo lugar en el que su hijo estaba citado.

No había ningún traductor español para Daniel Sancho en su vista en el tribunal tailandés

Así lo ha revelado la Agencia EFE, quien explica que todo se ha decidido "in extremis". La vista, que comenzó a las 9 de la mañana (hora local), en un principio ha sido pospuesta unas horas para poco después cancelarse y decidirse un nuevo día. Un giro de 180 grados que llega un día después del informe presentado por la Fiscalía ante el tribunal, un documento en el que se acusa al hijo del actor de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación de cadáver y destrucción de documentación de Edwin. Precisamente estos cargos debían ser leídos a Daniel, pero al no haber ninguna persona que lo hiciera en español se ha pedido un receso. Un intérprete que quizás tarde en encontrar y que el nieto de Sancho Gracia necesita para saber a qué se enfrenta, sobre todo, porque se le comunicará algo muy importante: cómo puede ser su futuro en el sudeste asiático. Por esta razón, quiere que el traductor esté en directo y no por videoconferencia, algo que se le había propuesto y que él ha rechazado de forma contundente.

Daniel Sancho ya tiene abogado de oficio en Tailandia

No ha sido el único movimiento del tribunal tailandés, ya que también han designado de oficio un abogado tailandés al joven de 29 años. El elegido ha sido Krit Sudthanom, letrado que no había tenido la oportunidad de conocer a Daniel Sancho y quien verá por primera vez a su cliente el próximo 13 de noviembre. Cabe recordar que desde el pasado 7 de septiembre no tiene ningún abogado allí que vele por él tras romper su relación con Anan Chuayprabat por "discrepancias en la defensa".

Daniel Sancho ha podido respirar tranquilo, al igual que su padre Rodolfo Sancho. El actor ha estado presente durante la vista y ha sido testigo de cómo su hijo se ha negado a declarar hasta que tenga un traductor, una decisión que ha entendido y seguramente compartido. Además, ha podido hablar con su hijo antes de que fuera trasladado a la prisión de Koh Samui, donde lleva ingresado varios meses y donde cumple prisión provisional desde el pasado 7 de agosto. Aunque han tenido la oportunidad de verse en varias ocasiones, para ambos cada vez que se reencuentran es especialmente duro. De hecho, volvió a quedar claro este miércoles 25 de octubre, prueba de ello, los gestos de Rodolfo Sancho al salir de prisión. No dejó de tocarse la cabeza y envió varios audios en inglés, quién sabe si informando acerca de cómo había visto a su hijo en una semana muy relevante para él.

Ahora Daniel debe pensar cada uno de sus movimientos. Si bien se aseguró que se iba a declarar inocente en esta vista, por el momento no queda más remedio que esperar al 13 de noviembre. Será entonces cuando se conozcan sus palabras textuales y cuando por fin se arroje más luz sobre un caso lleno de aristas. La última novedad es que el chef ha sido trasladado de nuevo en un furgón policial blanco hasta el centro penitenciario de Koh Samui.