La actriz Candela Peña se suma al movimiento #FreetheNipple contra la censura de Instagram y lo hace con tres desnudos integrales

Si hay una actriz reivindicativa en este país y que lucha contra muchas causas, esa es sin duda Candela Peña. Siempre con la voz alta y clara, no ha tenido pelos en la lengua ni miedo en decir qué piensa sobre algunos aspectos de la vida cotidiana. Detrás de una mujer que cosecha un gran éxito a nivel profesional, se esconde una mujer fuerte y valentía que grita a los cuatro vientos todo lo que opina. Es una mujer reivindicativa, a la que se le suma una larga historia de causas por las que ha reivindicado a lo largo de los últimos años. Ahora, se suma al movimiento a través de Instagram #FreetheNipple (Libera el pezón), un movimiento iniciado por la activista y cineasta Lina Esco que cuestiona la convención de considerar indecente la exposición de los pechos de la mujer, al contrario que la exposición del torso del hombre.

Candela Peña y a la tercera va la vencida

La actriz ganadora de tres Goya quiso compartir a través de su perfil de Instagram una imagen con el pezón al aire. Pero, tal y como era previsible, la red social la censuró. Esto no fue un impedimento para Candela Peña, que compartió hasta tres veces un desnudo integral, aunque tuvo que taparse el pezón con diferentes dibujos como una estrella o una manzana. Además, en la última imagen escribió un texto clamando la libertad. «Aboliría el ministerio de defensa. Prohibiría que lo llamaran democracia, me cagaría sin ninguna diplomacia en un país donde un pezón es una ofensa tengo el garaje, la nevera y la despensa llenas de bronca de calado y de calibre y tomo gárgaras de ajo con jengibre

para callar mis ganas de formar el taco pues me juré desde el día en la palmó Paco

luchar porque la Libertad siempre sea libre», ha escrito junto a la publicación, que ha sido muy aplaudida por sus seguidores, que acumula más de 150.000 seguidores.

Han sido muchos los mensajes de apoyo y cariño que ha recibido Candela Peña a través de las diferentes publicaciones en las que deja constancia de su lucha por la libertad de expresión. «Las mujeres siempre seremos censuradas por todo, da igual esa manzana no tapa tu bella y lo sensual que eres 😍🥰🥰🥰, «Còmo se puede profanar tan bella imagen?Ojalà nos preocuparamos por lo que de verdad daña la vista como la vulnerabilidad de los derechos humanos,màs teta señores que bien les gusta mamar de ellas.Eres preciosa Candela♥️», «Hija mia que arte tienes, que bien lo haces… Es que cuando te he visto en «Sin Rodeos» digo mira la ella y otra vez lo ha vuelto hacer… Y lo que te quedaaaaaaa. 💞» o «Me encanta tu foto! Le falta una serpiente 🐍 Desgraciadamente somos estúpidos todos por utilizar plataformas americanas. Vivan los 🐟ones! 🐡🐠🦑», son algunos de los comentarios que la actriz ha recibido en su perfil.

Es una libre defensora del movimiento feminista

A pesar de que la actriz ha dejado claro en más de una ocasión su defensa en el movimiento feminista y apoya los derechos que muchas mujeres reclaman y que se echan en falta en nuestra sociedad. No obstante, la actriz reconoce que se traspasan algunas fronteras por el sector más radicalizado del feminismo, conocido popularmente como ‘feminazi’: “Yo respeto todo, a las feminazis también, pero que nos respeten a todas, que cada uno vea lo que quiera ver, el respeto es lo mejor”, sentenciaba.

Hace unos meses, Candela Peña aseguró que no veía con buenos ojos que el Gobierno haya decidido reservar un 35% de las ayudas al cine para apoyar proyectos de mujeres directoras de cine. Para ella, “hay que contratar a las personas por su talento” y no solo por su género, porque al final se cronifica una distinción que es precisamente contra lo que luchan las feministas. Se busca un trato igualitario, no un trato de favor que no beneficia al movimiento, al considerarse como una guerra y no como una oportunidad de hacer las cosas bien por una vez.

“Si es una directora que es un truño y hace un mojón de película, pues no le deis dinero solo porque sea mujer, eso es lo que yo no entiendo y por eso no quiero participar en ningún rollo de estos del movimiento feminista”, subrayaba Candela Peña a Efe, para remarcar que “no soy una bienqueda social, no lo sé hacer”. “Para mi gusto, en España se cuentan demasiadas historias de mujeres que lo pasamos mal, feas vestidas, todo es como la penuria y yo quiero hablar de mujeres que han renunciado a las vidas convencionales para convertirse en altas ejecutivas. Tenemos personas que son referentes internacionales como la señora Botín, ser mujer no va unido a todas las cosas que se supone que hay que hacer”, defiende Candela Peña.