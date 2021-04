El pasado lunes, David Valldeperas reveló en ‘Sálvame’ que Antonio David Flores ha grabado «reuniones» y «conversaciones telefónicas» con la dirección del programa. Una verdadera bomba con la que el director del magacín de Telecinco dejaba claro que el malagueño ha procurado jugar bien sus cartas como colaborador, tanto delante como detrás de las cámaras.

«Yo he hablado menos con él, pero estamos seguros de que Antonio David nos tiene grabados en muchas de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos meses en el programa», decía Valldeperas hace apenas 24 horas. «Tanto Alberto como yo siempre que hemos hablado con él hemos sido muy conscientes de que seguramente ha habido un piloto rojo. No solo Antonio David. Seguramente más colaboradores, representantes…». Las declaraciones del responsable del programa han desatado un sinfín de sus comentarios entre sus compañeros, dispuestos a destapar todas las traiciones que ha llevado a cabo desde que fue fichado por La Fábrica de la Tele para ocupar un sillón cada semana.

El primero en hablar del carácter desleal del malagueño fue Kiko Jiménez. El ex de Gloria Camila Ortega ha contado que Antonio David tiene en su poder un vídeo en el que «compromete tanto a Ortega como a Rocío Jurado«. Se trata, según el jienense, de «un material muy delicado y muy sensible» en el que se le ve atemorizando a ‘la más grande’ y a su marido. Asimismo, ha explicado que José Ortega Cano sabe de la existencia de esas imágenes.

«Yo cada vez que lo veía con el móvil estaba en Instagram. Nunca lo he visto en un programa de esos grabando», ha apuntado, decía, haciendo referencia a las supuestas grabaciones que ha hecho Antonio David con la dirección del programa. El madrileño ha relatado que el exguardia civil ha estado muy pendiente de su papel en ‘Sálvame’. Un asunto del que ambos han hablado de manera privada: «Un día me comentó:Yo le dije: ‘Tendrás tu proceso. No es lo mismo alguien que lleva 12 años aquí que alguien que acaba de llegar».