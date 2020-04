Había una gran pregunta sobre la mesa después de que apareciera una mujer semidesnuda durante una videoconferencia de Alfonso Merlos en la que el periodista estaba siendo entrevistado. Después de que las redes sociales convirtieran esta imagen en una de las más comentadas durante la cuarentena, muchos se preguntaban si este hecho afectaría al trabajo de Merlos como tertualiano de televisión. Este mismo lunes él ha respondido sobre ello en ‘El Programa de Ana Rosa’, aunque su deseo era el de no entrar en demasiados detalles sobre esta cuestión: «No me voy a pronunciar sobre esta cuestión. Las personas de mi entorno a las que he tenido que contarle todo, tienen la información y la tienen desde hace un tiempo«. Sin embargo, según las últimas informaciones publicadas, todo apunta a que uno de sus trabajos corre serio peligro.

No por sus escándalos sentimentales, sino por haberse saltado, de algún modo, el confinamiento. Después de que confirmara SEMANA que la joven del vídeo era Alexia Rivas e incluso hablara con ella, la reportera de Socialité reveló que ahora residía en casa del periodista. Un cambio de vivienda que habría realizado durante el estado de alarma gracias a su permiso de periodista, al igual que Marta López, quien a mediados de mes afirmó haber estado en la casa de Merlos. Ambas actuaciones estaban prohibidas, pues no eran sus residencias habituales, por lo que una vez más el comunicador estaba en el disparadero. Tanto es así que en las redes sociales algunos usuarios se mostraban indignados con que siguiera perteneciendo al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde ejerce como Director de medios de comunicación, pues según ellos «no era el mejor ejemplo».

Tal ha sido el alcance que en la Crónica Rosa del programa de radio de Federico Jiménez Losantos se ha revelado la reunión en la que se ha discutido su continuidad en él. «Él es el encargado de prensa en el Colegio de Abogados y parece ser que se reúnen en un rato para decidir si va a continuar en su puesto, no por el tema de las infidelidades sino por el tema del confinamiento. Que en un colegio de abogados serio una persona que se encargue de la comunicación se salte el estado de confinamiento no se considera como una buena imagen de ese grupo«, han explicado.

Los zascas de sus compañeros a Alfonso Merlos

A pesar de que, de momento, se desconoce cuál ha sido la decisión, lo cierto es que hasta sus propios compañeros le han reprochado que se haya saltado las normas en ‘El Programa de Ana Rosa’. «Esa doble moral, la cual tú criticas unos comportamientos que parece que has fomentado. Has hablado de una España en confinamiento, hombre, parece que tú casa parecía cualquier cosa menos una casa en confinamiento. Dicho lo cual, porque no voy a entrar en tu vida porque no me interesa en absoluto, pero esos comportamientos que has criticado en determinados personajes políticos pues a lo mejor ahora tienes que ser más cuidadoso. Tu casa me parecía de todo menos una casa de confinamiento», le ha dicho la periodista Esther Palomera en pleno directo. Unas palabras que no han sentado nada bien a Alfonso Merlos.