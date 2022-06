Anabel Pantoja y Yulen Pereira dan pasos agigantados en su relación en ‘Supervivientes’. Tras su primer beso y sus primeros toqueteos en los Cayos Cochinos, la cosa ha ido poco a poco más. Sir ir más lejos, durante las últimas horas en Honduras, la pareja ha hecho subir la temperatura. A lo largo de la gala de este domingo, varios colaboradores pudieron ver un vídeo en primicia y todos ellos quedaban estupefactos con lo que veían en la pantalla del móvil que les prestaba el presentador para ver las tórridas imágenes. Un vídeo que no tiene desperdicio y que podéis ver a continuación. ¡No te lo pierdas y sigue deslizando!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Supervivientes (@supervivientestv)

Tal y como se puede ver en las imágenes compartidas por la dirección del programa, Yulen y Anabel se dejan llevar por la noche protagonizando un edredoning en Honduras. La pareja ha protagonizado su primer encuentro sexual que promete dar mucho de que hablar. Sobre todo porque su ex, Omar Sánchez, también se ha protagonizado al respecto con una declaración con la que rompe todo tipo de relación con la sevillana. El canario ha escrito una frase con la que no deja lugar a dudas su opinión sobre este tema: «Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te demuestra lo que en realidad son».

Sin lugar a dudas, al surfeo no le han sentado nada bien las imágenes de su ex manteniendo relaciones sexuales con Yulen Pereira en la isla. Él pensaba que, tras sus últimos acercamientos, se iban a dejar llevar ya fuera del concurso. Sin embargo, no ha sido así y Yulen Pereira y Anabel Pantoja han protagonizado las imágenes más tórridas de lo que llevamos de concurso.