Enrique Ponce ha dado un paso más en sus negocios con el fin de conseguir más ventas. Hablamos con Rafa Dona de ‘El Capote’ para conocer más detalles de esta aventura profesional.

Una semana más Enrique Ponce y Ana Soria han sido protagonistas de la crónica social. Son una de las parejas del momento y su relación está más que afianzada, prueba de ello, que tengan ya un nidito de amor en Almería. Tal y como ha publicado SEMANA en exclusiva, la estudiante y el diestro acaban de alquilar un espectacular ático con vistas al mar que ambos están decorando con mucho mimo en la tierra de la joven. Allí quieren fijar su residencia, no obstante, esta no es la única novedad que llega a sus vidas. Además de este cambio de domicilio, Ana Soria también ha cambiado de universidad. De Granada a Almería, ciudad en la que además de vivir comenzará el nuevo curso académico de su carrera de Derecho. Pero ¿y Ponce? El torero no solo se centrará en su profesión y en el disco que está grabando, también dará un nuevo enfoque a su línea empresarial.

Cabe recordar que Enrique Ponce lanzó hace tiempo un aceite que él mismo promocionaba en sus redes sociales y que se vendían a través de su propia web y también de otra de unos conocidos grandes almacenes. Las ventas conseguidas no eran las esperadas y eso ha provocado que el torero mueva ficha. Ponce ha dado un paso más y se ha centrado en la comercialización de los mismos, según ‘Jaleos’, uniéndose con ‘El Capote‘, firma textil que en su momento tentó a su pareja, Ana Soria, para que fuera embajadora de la línea femenina. Precisamente para conocer más detalles de las novedades que supondrá este giro, desde esta revista nos hemos puesto en contacto con el propietario de la firma. «Hace unos años Enrique creó un aceite de su finca que es extraordinario y que tiene calidad premium. Nosotros le hemos propuesto nuestra tienda online para que desde ahí todo el mundo pueda adquirirlo y para conseguir unas ventas mayores. Por supuesto, me ha dicho que sí porque el producto lo merece…», explica a SEMANA.

«Se está recolectando ahora el aceite de la calidad temprana y creemos que en noviembre o diciembre ya se venderá a través de nuestra página. Es su aceite con su packaging...Estoy muy contento porque Enrique, además, es muy amigo mío», explica Rafa Dona en conversación con este medio. Rafa y Ponce confían mucho en que esta unión sirva para ayudar a la marca de aceites del torero, a la cual el fundador de ‘El Capote’ ensalza por su sabor y calidad. Esta no es la primera vez que trabajan juntos, pues Enrique ha prestado su imagen a la firma textil en numerosas ocasiones, luciendo algunas de sus prendas, algo que también ha hecho ya Ana Soria.

Si bien no han cerrado todavía con ella, tal y como nos dice el empresario, lo que sí quiere es reafirmarse en que estaría encantado de que Ana Soria colaboradora con ellos. Tras esta confesión Rafa Dona comenta cómo se gestan las fotografías en las que aparece Ponce en su perfil de Instagram luciendo sus productos. «Quedamos a comer y a lo mejor me dice échame cinco fotos. Nos ayuda mucho y nosotros se lo agradecemos», dice con mucho cariño Rafa Dona. «Les adoro. No entiendo por qué nos le dejan ser felices…Hay muchas parejas que se llevan muchos años, igual que por ejemplo Brad Pitt y no pasa nada», añade.