11 La primera reacción de Tamara

A su salida, Tamara García sí que ha dado su opinión argumentada: «Estoy muy tranquila pero voy para adelante. Le pido a Toño lo que me corresponde y también a otra persona que no puedo decir quién es. No es agradable venir a los juzgados, pero visto lo visto no podía faltar. Él no ha venido porque no ha querido dar la cara», zanjaba Tamara.