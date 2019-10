Toño Sanchís se enfrenta a una nueva acusación. Según ‘El programa de Ana Rosa’, el representante estaría alquilando la casa de Belén Esteban para anuncios publicitarios y se estaría embolsando una gran cantidad de dinero a costa de su exrepresentada, llegando a alcanzar los 15.000 euros.

Toño estaría alquilando la casa de Belén a una agencia publicitaria

Esto todavía aviva más las llamas entre Toño y Belén. Y es que Belén se convirtió el pasado mes de abril en la propietaria de la casa ubicada en Villanueva del Pardillo, en Madrid, que durante los últimos nueve años ha pertenecido a Toño Sanchís. Además, según Belén este debería de haber abandonada ya la vivienda, algo que todavía no ha ocurrido.

Belén Esteban ganó la casa de su exrepresentante tras la puja que se hizo para saldar las deudas que este tenía con Belén Esteban, que ascendían a más de 600.000 euros. Fue la ‘Princesa del pueblo’ quien consiguió la puja más alta y se quedó con el chalé por 375.000 euros.

Toño todavía no ha abandonado la vivienda

Este mes de septiembre, Belén puso una nueva querella a Toño Sanchís que podría acarrear penas de cárcel si no abandonaba ya el domicilio familiar, además de enfrentarse a un deshaucio. Fue Gustavo González quien aseguró que Toño habría empezado la mudanza, pero no entendía por qué todavía no se habría marchado.

Ahora, y según adelanta ‘El programa de Ana Rosa’, Toño podría estar embolsándose cerca de 15.000 euros al tener firmado un contrato con una agencia para que su vivienda apareciera en una conocida campaña publicitaria.