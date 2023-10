Toñi Moreno termina en urgencias con su hija

"Hoy no hemos tenido un día fácil", reconocía Toñi Moreno a través de su perfil de Instagram. La periodista ha publicado una tierna imagen de su hija Lola tras una jornada intensa en la que ha pasado por el hospital. La pequeña, de 3 años, ha sufrido una fractura doble de antebrazo -de radio y cúbito- por la que tendrá que llevar mes y medio una escayola.

La periodista aprovechaba la ocasión para agradecer el trabajo del equipo médico que ha atendido a la niña. "Gracias por lo bien que trabajáis. Lola es una campeona pero vosotros también". En la imagen que ha publicado en sus historias de Instagram se observa como la pequeña ha caído exhausta en la cama, también se ve perfectamente su brazo derecho cubierto por una aparatosa escayola. No hay duda que ha sido un día muy complicado para madre e hija, pero ella misma ha recalcado que como en la vida "hay que saber sobreponerse". Por el momento, no ha entrado en detalles de lo que le ha pasado a la niña.

El gran amor de Toñi Moreno: su hija Lola

Hace tres años que la vida de la presentadora dio un giro de 180 grados con el nacimiento de Lola. "Un hijo es lo más grande que te puede pasar en la vida. No hay nada más grande que eso. Todo se recoloca en su sitio, los problemas a los que damos una importancia tremenda se vuelven tontería", indicaba sobre la maternidad. Ella fue madre a los 46 años después de un largo proceso en el que vivió distintos abortos. "Intenté ser madre con 35 años con mis propios óvulos y no tuve mucha suerte. Llegué a tener varios abortos. Lo aparqué por trabajo y me planté en 45. Yo no quería pasar por el calvario de intentar que fuera con mis óvulos, ya que entiendo que con esa edad no tienen la calidad que deberían tener, y opté por la ovodonación", explicaba recientemente en el podcast 'Hablemos de fertilidad' de la Clínica Ginemed.

En la misma conversación, aclaraba que por motivos profesionales nunca encontraba el momento adecuado para ser madre. "Cuando tenía un programa que estaba funcionando no quería hacerlo por si me lo quitaban, y cuando no trabajaba no era el momento porque no tenía dinero. Nunca lo era, hasta que lo fue con 46 años". Actualmente no concibe su vida sin su hija, sin embargo reconoce que de no haberla tenido "hubiese sido feliz también sin ella, porque mi vida la tengo llena de muchas cosas". Actualmente su pequeña es su gran prioridad, pero en ocasiones bromea con que no consigue seguir el intenso ritmo de una niña incombustible.