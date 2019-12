Toñi Moreno está en la etapa final de su embarazo y como ya es costumbre, desde que se hiciera pública la noticia, la presentadora sigue recibiendo regalos para ella y su pequeña Lola, el nombre que ha elegido para su bebé.

En las últimas horas la historia ha ido un paso más allá y la andaluza ha recibido el obsequio más inesperado y también más resultón. Durante la última emisión de ‘Un año de tu vida’, el programa que presenta semanalmente en Canal Sur, la periodista ha sido sorprendida con un precioso pony en color canela. El animal, que entró tranquilamente al plató, dejó boquiabierta a la de Sanlúcar, que se ha hecho eco de lo ocurrido a través de su perfil de Instagram.

«Estoy muy agradecida con todos los regalos que me hacéis para el bebé, pero hay regalos… ¡y regalos!», dijo Toñi Moreno a través de su canal en redes sociales, aunque no dejó claro que pudiera aceptar el regalo, ya que no tiene espacio para tener a un animal así en las condiciones necesarias.

Además de por la dulce espera, Toñi Moreno está viviendo un gran momento, también en lo profesional. Hace solo unas semanas que fue galardonada con el Premio Iris, algo que la emocionó y de lo que no dudó en presumir con sus miles de seguidores.