Toñi Moreno está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida. A sus 46 años, está esperando a su primera hija, Lola, que llegará al mundo a finales de este año o principios del 2020. La presentadora está viviendo un embarazo muy bueno y todavía sigue inmersa en su papel como presentadora.

La presentadora presume de barriguita en cada uno de sus programas y su hija Lola, que todavía no ha nacido, ya ha recibido mucho cariño y muchos regalos. Y es que en el último programa de ‘Aquellos maravillosos años’, en TeleMadrid, el público ha querido llevarle un pequeño regalo (o mejor dicho, un gran obsequio a Toñi Moreno).

Toñi ha compartido la gran cesta que ha recibido por parte del público de Lebrija que ha acudido a su programa de televisión. Esta cesta estaba repleta de un sinfín de productos para su hija Lola: cepillo, colonia, gel, champú, crema... todo lo necesario para que la bebé esté perfecta en cualquier momento.

A pesar de su avanzado estado de gestación, Toñi sigue imparable en el ámbito profesional. Además está al frente de tres programas: ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, en Cuatro; ‘Aquellos maravillosos años’, en TeleMadrid; y ‘Un año de tu vida’, en Canal Sur.

A pesar de ser muy cauta, hace unas semanas habló de cómo estaba llevando su embarazo: «Muy contenta y muy feliz. Me encuentro estupendamente, el embarazo me está dando una fuerza increíble». Llevaba tiempo anhelando ser madre y por eso no tiene problemas en asegurar que está «ilusionada porque dar una vida es lo mejor que te puede pasar y todo lo demás es relativo».