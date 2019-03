La presentadora Toñi Moreno no ha sabido reaccionar cuando ha visto a Ángela Molina y Charo López, sus dos grandes ídolas, en la estación de tren de Atocha.

La presentadora del programa Mujeres, Hombres y Viceversa se ha quedado sin palabras cuando ha visto a dos de sus ídolas en Atocha. Toñi Moreno iba caminando por la estación de Atocha dirección a su tren, cuando se ha cruzado con las actrices Ángela Molina y Charo López. ¿Cuál ha sido la respuesta de Toni Moreno? Ninguna.

‘En shock’

“Me acabo de encontrar en Atocha a Charo López y Ángela Molina. Iban juntas a coger un tren distinto al mío. He estado a un tris de coger el mismo tren que ella sólo para mirarlas. Me he quedado como una niña pequeña frente a sus ídolos, sin articular palabras.”, escribía la presentadora en su cuenta de Twitter.

Las actrices son compañeras de trabajo

Charo y Ángela están trabajando juntas en la serie de Netflix ‘Días de Navidad’. Seguro que ambas cogieron el mismo tren porque irían a trabajar.

El reparto está formado por Victoria Abril, Verónica Forqué, Charo López, Ángela Molina, Verónica Echegui, Anna Moliner, Nerea Barros y Elena Anaya.

