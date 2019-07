Toñi Moreno es uno de los rostros conocidos más buscados en las últimas semanas, desde que se supiera que ha conseguido quedarse embarazada, algo que buscaba con ahínco desde hacía años. La presentadora de televisión no se ha querido perder el desfile que ha ofrecido Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.



Pese a que lo que más le apetece es descansar y estar debajo del aire acondicionado, la andaluza no quería faltar a la puesta de largo de la nueva colección de la diseñadora: «Apenas vengo a actos pero a Ágatha tenía que venir porque la adoro, me parece una mujer con una creatividad inigualable. Lo que me apetece es estar tranquila pero se lo debo», explica.

Sobre su estado de buena esperanza, Toñi Moreno se ha mostrado cauta, precavida y muy feliz: «Estoy muy contenta, es una buena noticia, un sueño muy perseguido. Ahora a cuidarse y estar tranquila. Lo estoy llevando bien, el programa lo llevo bien porque solo es una hora… tampoco estoy en la mina. Ahora me acuerdo de las mujeres que tienen que desempeñar otro trabajo y soy una afortunada», cuenta.

Si hay algo que tiene claro la presentadora de ‘MYHYV’ es que no quiere convertir su embarazo en un tema de conversación recurrente: «Yo estoy feliz pero viví el momento con mucha prudencia. Cuando salió la noticia no me puse muy contenta porque quería contarlo a los tres o cuatro meses. No quiero hablar más de mi embarazo porque es algo mío y no voy a presentarlo ni nada«, sentencia.

Lo que apenas tendrá este verano es tiempo para descansar, pero Toñi Moreno está encantada con esta situación porque se considera una afortunada: «Este verano voy a trabajar, no tengo vacaciones. Iré a Sanlúcar los fines de semana y poco más, no tengo nada más previsto».