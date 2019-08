6 Tiene muy presente a su padre

Hace tres años Toñi vivió uno de los peores momentos de su vida, el fallecimiento de su padre tras sufrir una dura enfermedad que se lo llevó en apenas unos meses. Esta pérdida supuso un ‘shock’ en la vida de la presentadora, que aún no ha superado su pérdida. No hay momento en el que Toñi no le tenga presente y así lo manifiesta en sus redes sociales siempre que puede, aún mostrando su enorme tristeza ante la ausencia de su progenitor.