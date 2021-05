Sandra Pica ha viajado hasta ‘Supervivientes’ para romper con Tom Brusse, un amargo momento que él jamás se hubiera esperado.

Sandra Pica anunció antes de volar rumbo ‘Supervivientes’ cuáles eran sus intenciones. La joven no quería seguir con su relación sentimental con Tom Brusse, a quien conoció en la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. Todo parecía ir bien entre ellos, sin embargo, durante las primeras semanas del concurso mucho se ha especulado sobre lo que une a la joven de 22 años con Julen, un extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Mientras ella lo niega, lo que sí ha querido hacer es cortar su romance de 10 meses con el que ha sido hasta este martes su pareja. Sandra ha viajado hasta Honduras para darle las explicaciones pertinentes al francés, aunque jamás imaginó cómo tendría que hacerlo.

A pesar de que ella creía que se lo comunicaría a él directamente, nada más lejos de la realidad. Primero ha tenido que reencontrarse con Melyssa, expareja de Tom, frente a frente justo el día de su cumpleaños. «Empecé a ver que volvía ser feliz cuando él vino aquí […] A día de hoy, ya no estoy enamorada de él», le ha dicho en su cara a cara. Palabras a las que Melyssa reaccionaba de forma muy cabal, según las redes sociales. «Entiendo cómo te sientes. Desde fuera, se veía así. Al verle, igual cambien te cambia la opinión. Yo no voy a hacer de celestina», añadía. Era poco después cuando Melyssa le comunicaba la noticia al mismo que hace muchos meses le rompió el corazón. «Lo siento mucho, porque te va a doler lo que te voy a decir. Es un poco irónico que sea yo la que te lo diga y más el día de mi cumpleaños. He estado ahora mismo en directo con Sandra, en persona. Ella se ha dado cuenta tras días sin verte que ya no sigue enamorada de ti. No quiere seguir con la relación». En ese momento, él se echaba a llorar sin apenas escuchar a Melyssa, quien trataba de consolarle como podía.

Aunque Tom creía que no iba a ser posible, finalmente él y Sandra se han reencontrado tras varias semanas sin verse. Ella con total entereza y teniendo muy claro lo que quería transmitirle, ha insistido en que él no era culpable de nada: «Es todo mío, es algo sentimental». Pero sus explicaciones no han convencido al empresario y así lo refleja que no dejara de repetir: «No sé lo que está pasando, todo estaba bien». Tom Brusse sigue muy enamorado de Sandra a pesar de todo y se ha dado cuenta de todo lo que siente por ella durante el reality. «Te he echado de menos cada día. Lo único que quería era estar contigo, cambiar el pasado y estar mejor. Aquí me he dado cuenta de que estoy loco por ti, que la única cosa que quiero es estar contigo», le decía Tom.

Esta historia todavía no ha llegado a su final. Después de que Carlos Sobera les propusiera a ambos pasar la noche con el resto de concursantes para seguir hablando, ambos han aceptado.