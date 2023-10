Todos los detalles de la gran boda de la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, a la que acudirá Paloma Cuevas 

¡Ha llegado el gran día! Este sábado, 14 de octubre, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, y Danilo Díaz Granados se dan el "sí, quiero" en una romántica boda celebrada en la Toscana, Italia. Un momento muy especial que tendrá una duración de tres días. El viernes reunieron a todos los suyos para celebrar la preboda con un cóctel de bienvenida y el domingo habrá un brunch con dress code incluido. Un fin de semana muy especial en el que el "Sol de México" hará su aparición estelar junto a Paloma Cuevas.

Desde que se anunciara su compromiso, se ha especulado mucho sobre la asistencia de Luis Miguel a la boda de su hija puesto que la relación entre ambos ha sido muy compleja a lo largo de los años. Sin embargo, todo apunta a que el cantante será uno de los auténticos protagonistas del enlace pues ha anulado el compromiso profesional que tenía. Junto a él estará la mujer que le ha robado el corazón, Paloma Cuevas. De momento, se desconoce si las dos hijas de la empresaria, Bianca y Paloma, la acompañarán a esta cita tan importante.

Los novios se darán el "sí, quiero" el 14 de octubre en una romántica ceremonia que tendrá lugar por la tarde-noche. No será Luis Miguel quien lleve a su hija hasta el altar. Lo hará su madre, Stephanie Salas. Ella misma explico al programa mexicano 'Hoy' que estaba muy nerviosa por vivir este acontecimiento y revelaba que su gran miedo era un posible desmayo. "¿Cómo entras a dejar a una hija al altar? No es nada fácil", llegó a explicar. Para la ceremonia, las mujeres deberán lucir un vestido tipo cóctel y los hombres no podrán llevar corbata. Un día después, los recién casados reunirán a los suyos para celebrar un brunch especial. Ambos han establecido un código de vestimenta en tonos pasteles para las mujeres. En estos tres días de diversión estará prohibido el uso de los teléfonos móviles para mantener así la privacidad y la intimidad del momento.

Michelle Salas y Danilo ponen el broche de oro a su relación

Michelle Salas y Danilo dan un gran paso adelante con este enlace. La pareja se conoció en 2016, lo suyo fue un flechazo a primera vista. Sin embargo, pocos meses después se separaron. No fue hasta 2021 cuando ambos se dieron una segunda oportunidad. El pasado mes de mayo anunciaron su compromiso. "El principio de la eternidad", publicó en su día la hija de Luis Miguel para gritarle a los cuatro vientos que estaba prometida.