Todos los detalles del 'fiestón' del 55 cumpleaños de Alejandro Sanz

Este lunes, 18 de diciembre, Alejandro Sanz cumple 55 años. Sin duda, una fecha muy especial para el artista que disfruta de las mieles del éxito profesional con su última gira, 'Sanz En Vivo'. El pasado viernes Alejandro tenía su última cita el Wizink Center de Madrid con un concierto único: el número 100. Un concierto en el que contó con el apoyo incondicional de sus cuatro hijos. Manuela, Alexander, Dylan y Alma subían al escenario para acompañar a su padre en este día tan especial. Y para celebrar esta fecha redonda, Alejandro Sanz ha preparado una gran fiesta de cumpleaños que tendrá lugar este martes en el emblemático Teatro Barceló de Madrid, propiedad de Pedro Trapote, que cerrará sus puertas para él y sus invitados VIP.

Una fiesta temática con invitados VIP

El emblemático Teatro Barceló de Madrid, propiedad de Pedro Trapote, cerrará sus puertas este martes, 19 de diciembre, para que Alejandro Sanz pueda celebrar una gran fiesta con motivo de su 55 cumpleaños. Una celebración muy especial para el artista, ambientada en el musical Moulin Rouge, que llevará a sus invitados a recordar el París de los años noventa.

En la lista de invitados VIP, amigos y seres queridos que quieren a acompañar a Alejandro Sanz a celebrar esta fecha tan significativa. Entre ellos, compañeros de profesión como Luis Fonsi, David Bisbal, Pablo Alborán, Laura Pausini, Pablo López, Niña Pastori, India Martínez o Antonio Orozco. La presentadora de 'La Voz', Eva González; además de Narcís Rebollo - presidente de Universal Music Spain - y su pareja, Eugenia Martínez de Irujo. Además, entre la lista de invitados, no podía faltar su gran amigo, Sergio Ramos, que ya asistió, sin Pilar Rubio, a la fiesta que ofreció el artista en Sevilla, previa a los Premios Grammy.

Alejandro Sanz dice adiós a unos meses complicados

Sin duda, una excelente forma de dejar atrás los últimos tiempos algo difíciles y complicados para Alejandro Sanz, en el terreno personal. Estos últimos meses el artista se ha tenido que enfrentar a una reciente ruptura, tras el fin de su relación del Rachel Valdés, a mediados de año. Además de pasar por una etapa anímica complicada, como él mismo confesó el pasado mes de mayo en sus redes sociales.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. A veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Sé que hay gente que se siente así", escribía en su cuenta de Instagram. Un mensaje que llegaba en plena gira de conciertos, que incluso se planteó cancelar.

Todo ello mientras volvía a ser el centro del foco mediático por una presunta deuda de tres millones de euros tras la compra de dos mansiones en Miami. Propiedades que supuestamente le obligaron a pedir una hipoteca de la que no se habría hecho cargo. Esta acusación se sumó a la de ser declarado en rebeldía, delitos que quiso desmentir en un comunicado reciente.

Sin embargo, estos baches en el camino no han parado el camino al éxito de Alejandro Sanz, que decidió apoyarse precisamente en su música, su público y sus seres queridos para regresar con más fuerza a los escenarios... Y, completamente recuperado, celebra por todo lo alto su 55 cumpleaños.