11 Largo reto por delante

Ahora le queda un largo reto por delante, aun no sabe si le darán radioterapia o quimioterapia, sólo que es “de crecimiento lento” y no quiere adelantarse a lo que vayan contándole los médicos. Hay más de diez tipos de cáncer de mama conocidos. Inés es fuerte, tiene ese sentido del humor que tan necesario es en la vida y cuenta con el apoyo de los suyos, no puede haber mejor paciente.