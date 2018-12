Todo sobre Awanda Pérez, la nueva ilusión de Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi está de nuevo ilusionado. El jinete lleva meses ilusionado con una modelo, que no ha parado de compartir imágenes junto a Álvaro y dedicatorias bonitas a su nuevo amor. Eso sí, él ha preferido no compartir ninguna imagen junto a su pareja, aunque hay que destacar que no es muy activo en las redes sociales.

Leer más: Álvaro Muñoz Escassi y Carmen Matutes se casan por sorpresa

Pero, ¿quién es la responsable de la nueva felicidad de Álvaro Muñoz Escassi? Se trata de Awanda Pérez, una joven modelo que cuenta con más de 26.100 seguidores en Instagram. Además, es propietaria de una agencia de modelos étnicas y también es blogger. “Escritora freelance, azafata de vuelo, PA y ahora mujer de negocios”, así se define a ella misma en su página web.

“Polifacética, creativa, inquieta, no es de sorprender que en la misma encuentres arte, creaciones de otros y de si misma, con el único objetivo de situarnos allí donde los sueños nos quieran elevar”, sigue diciendo de sí misma. Además, no duda en acudir a eventos públicos, en los que coincide con rostros conocidos como Paula Echevarría, con la que compartió una imagen en Instagram.

Awanda manda mensajes de lo más bonitos a Álvaro Muñoz Escassi

Modelo, bloguer y mujer de negocios “Intenta entender el anhelo, es como decir, te quiero. Ambas son distintas, y sin embargo van unidas! @alvarome14“, escribió junto a esta imagen. En todas ella ha desvelado cómo llama cariñosamente a Álvaro, “bad body”. Muchos seguidores han escrito entre los comentarios que tiene que tener cuidado y ella no ha dudado en defenderse de las críticas.

Ha recibido críticas en sus comentarios sobre su romance con Álvaro

Dirige una agencia de modelos étnicas



Tiene una foto junto a Paula Echevarría

Más contenido .....