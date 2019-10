7 Un matrimonio que se tambalea

Sin saber las dudas que su actitud ha sembrado fuera, la modelo decía en la pasada gala del concurso “Sé que me voy a quedar sola, no me importa que la gente se aleje de mi por acercarme a Kiko, lo he hecho de corazón” y explicaba su actitud porque “Kiko me ha apoyado desde el minuto uno y le agradezco mucho lo fácil que me lo ha hecho todo dentro de la casa”. Respecto a su matrimonio, que no sabe que se tambalea, aseguraba: “Estoy tranquilísima en ese sentido, sé que Diego me conoce y no hay ningún problema”