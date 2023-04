Tita Thyssen cumple 80 años: una vida marcada por la pasión y la polémica

7 de 8

Cuando las niñas hicieron la primera comunión en 2016, Borja no asistió. Y la verdad es que no le extrañó a nadie, porque su relación estaba rota desde hacía años. De hecho, Tita Thyssen no estuvo en la boda de la pareja en 2007. Poco antes, en una entrevista con SEMANA se mostraba tajante: “No soy hipócrita ni falsa. No quiero saber nada de Blanca ni de los padres ni de los hermanos Cuesta”. Tanto es así, que llegó a poner en duda la paternidad de su primer nieto, Sasha, y Borja se hizo las pruebas para callar bocas.

No acabó ahí la cosa, la herencia Thyssen también fue motivo de disputas y el enfrentamiento madre e hijo culminó en 2009. Fue entonces cuando la baronesa denuncio a Borja, a Blanca y a su abogado por “revelación de secretos”. Y él contraatacó en enero de 2011 con una querella por apropiación indebida contra su madre.