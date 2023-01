Tita Cervera ha concedido una entrevista a Risto Mejide en el programa ‘Viajando con Chester’. En ella ha repasado su intensa vida sentimental, marcada por sus matrimonios con Lex Barker, Espartaco Santoni y Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, más conocido como barón Thyssen. También ha hablado de su difícil relación con su hijo, Borja Thyssen, del que sigue distanciada. Para la aristócrata y coleccionista de arte, el motivo del distanciamiento entre ellos tiene nombre y apellidos: los de su nuera, Blanca Cuesta. «Las personas que están a su lado tienen otra mentalidad. Son otras personas. No son como era Borja ni como yo soy», ha sentenciado, sin mencionar de manera explícita a la mujer de su hijo.

«Con Borja era una cosa que no me soltaba un minuto. Cuando cumplió los 19 años cambió de vida. Lo quiero con locura. Lo he echado muchísimo de menos muchas veces que me hubiera gustado que estuviera a mi lado. Pero la vida es así, qué puedes hacer», ha arrancado diciendo cuando el presentador le ha preguntado por su relación con Borja. A día de hoy le sigue pesando la falta de entendimiento entre ellos: «Me ha sabido muy mal. He sufrido mucho. Las madres siempre pensamos que puede haber un cambio. Soy una persona positiva y habrá un cambio un día, ya está. Lo he intentado favorecer mil veces».

«Lo sigo echando de menos», se ha lamentado. En la actualidad, sus mayores alegrías se las dan sus hijas María del Carmen y Guadalupe Sabina, cuya llegada al mundo anunció Tita Cervera el 8 de julio de 2006. Las niñas, nacidas en Los Ángeles por maternidad subrogada cuando ella tenía 63 años, se han convertido ya en dos adolescentes: «Las niñas son monísimas. Una de ellas quiere ir a Harvard. Es la niña que tiene mejores notas en el colegio. La otra es más artista, le gusta dibujar, pintar bailar, la música. Es una romántica».

En un momento de la entrevista, Risto le ha preguntado: «¿El padre de tus hijas es tu hijo, Borja Thyssen?». Ella no esperaba la pregunta, así que ha hecho una larga pausa. Emocionada, respondía: «Las niñas tienen un padre». Según nos cuentan a SEMANA, en ese momento la baronesa se rompe y Risto entiende que no debe seguir insistiendo y decide cambiar de tema: «Vamos a dejarlo ahí». Tita corresponde con un «gracias».

A sus 79 años, Carmen Cervera asegura sentirse feliz: «Tengo lo necesario para ser feliz». En el plano sentimental no piensa en volver a encontrar pareja: «No me quiero enamorar. He estado toda mi vida casada, desde que tengo 20 años».