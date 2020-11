Gloria Camila ha opinado sobre la actitud de Asraf con Isa Pantoja en ‘La casa fuerte’, dejando claro a sus seguidores a favor de quién está en el reality.

La participación de Isa Pantoja no está siendo fácil ni mucho menos. La joven de 25 años se convirtió en el centro de todas las miradas cuando entró en el reality, dada la repercusión que estaba alcanzando la batalla familiar del clan Pantoja. Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, estaban enfrentados e inevitablemente Isa fue preguntada por su opinión. Desde entonces, el programa la ha ido poniendo al día acerca de todas las novedades que envuelven a este asunto, noticias que en cierto modo la podrían haber desestabilizado, según aseguran algunos usuarios de redes sociales. Una de las consecuencias ha sido discutir en varias ocasiones con su pareja, Asraf, con el que se respira una tensión de la que son testigos sus propios compañeros de programa. «Estoy decepcionado. Desde que le he pedido matrimonio tengo más dudas», ha dicho el modelo. Asraf se queja de que su pareja le deja en vergüenza y que no le defiende lo suficiente, dejando claro que todo se tambalea entre ellos. Mientras Isa vive su peor momento y después de que ni siquiera ha podido hablar con su madre, pues la artista ha rechazado la llamada, Asraf le reclama más atención. Actitud que ha increpado, por ejemplo, Gloria Camila, quien ha utilizado su Instagram para cargar contra él.

Aunque Isa Pantoja le ha querido dejar claro a su pareja qué es lo que verdaderamente le preocupa dentro y fuera del reality, hay quien también se lo ha recordado fuera. «Hoy mi problema no es ni el concurso, ni los puntos, ni Marta, ni nada. Para mí mi problema es mi madre, ¿lo entiendes? Mi problema es mi madre, mi madre y mi madre, y de ahí no me salgo», dijo Isa al maniquí. Horas después ha sido la hija de José Ortega Cano el que ha utilizado una frase para, según ella, que «Asraf aprenda un poquito a querer y no a quererse tanto». «No aguantaba más», dice Gloria Camila justificándose al mojarse en un asunto tan polémico. «Creo que el mejor que alguien te puede dar es seguridad», es la frase que la influencer ha escogido para cargar contra Asraf con el que parece no estar en absoluto de acuerdo con el apoyo que le está dando a Isa Pantoja en este difícil momento que está viviendo.

Aunque Asraf todavía no es conocedor de la opinión y del consejo de Gloria Camila, puede que cuando salga del concurso responda a todos los que están criticando su participación en ‘La Casa Fuerte‘. Por el momento, se desconoce si finalmente habrá o no boda, eso sí, Isa ha querido defender a su chico delante de sus compañeros, entre ellos, delante de Marta Peñate, que ha cargado contra Asraf por una supuesta actitud machista. «No voy a contestar aquí. Lo pasé mal una vez con él por una cosa parecida. Tengo muchas cosas fuera y si algo tenía claro era que quería estar con mi pareja en el concurso y todo tiene un límite. Hace un año lo pasé súper mal por un vídeo en el que se sacaron muchas insinuaciones y no estoy dispuesta. Son cosas que se están comentando que es un machista desde fuera y para mí tiene mucha importancia. Lo que yo tenga con mi pareja es mi problema, si discuto con él es mi problema, pero esas insinuaciones…», ha respondido la hija de Isabel Pantoja.