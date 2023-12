El tío de Fran Rivera sentencia a Isabel Pantoja sobre la herencia de su hermano Paquirri

Vídeo: Europa Press

Antonio Rivera, tío de Fran Rivera, ha querido pronunciarse sobre las duras declaraciones de su sobrino en 'De viernes'. El torero concedió su primera entrevista en años al programa de Telecinco donde, entre otros detalles, volvió a cargar duramente contra Isabel Pantoja. Según su testimonio, la viuda de su padre nunca les entregó sus pertenencias sobre las que, tanto él como su hermano Cayetano, tienen derecho.

El hermano de Paquirri se ha mostrado tajante sobre este asunto. "Si ya se sabe todo. Está todo repartido, todo perfecto, todo legal, pero en fin... La señora no quiere entregar las cosas. Pues ¿qué le vamos a hacer?", sentencia. Unas declaraciones que no dejan bien parada a la tonadillera y no han hecho, sino, acrecentar las desavenencias que existen entre ambas familias 'políticas'. A pesar de la contundencia con la que se ha referido al tema de los objetos de Paquirri, Antonio no ha dudado en desmarcarse de su sobrino. No comulga con la forma en la que Fran se refiere a su excuñada. 'Dale al 'play' para escuchar su versión de los hechos!

La lucha de Fran Rivera por recuperar los objetos de su padre

"La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente (...). No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera y se encuentre con mi padre". Con estas palabras se refirió Fran Rivera a Isabel Pantoja en su entrevista en el formato de Telecinco. El empresario no guarda ni un solo recuerdo bueno ni consideración hacia la viuda de su padre. De ella ha llegado a decir que "es capaz de cualquier cosas" y que "no tiene corazón". Cabe recordar que, casi 40 años después de la muerte de Paquirri, sus hijos mayores reclaman todavía varios objetos de su padre de gran valor.

Entre los enseres que exigen están dos trajes nuevos del torero, cuatro estrenados, tres capotes de paseo (uno de ellos de oro) y varias muletas. En su momento, la artista sevillana aseguró que no los tenía en su haber tras sufrir un robo en Cantora. Una versión que puso en entredicho su hijo Kiko Rivera, quien aseguró haberlo visto todo en la finca en la que vive su madre.