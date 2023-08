Las declaraciones del tío de Daniel Sancho

Rodrigo Sancho, hermano de Rodolfo Sancho, se ha pronunciado ante la prensa. El tío de Daniel Sancho, quien ha confesado ser el autor del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, reconocía que eran unos momentos complicados para la familia.

"Estoy con mi madre ahora", afirmaba sin querer entrar en más detalles. Asimismo, recalcaba que no estaba al tanto de que su hermano hubiera emitido un comunicado. "No lo sabía la verdad". Sí que que era conocedor de que Rodolfo Sancho tenía previsto desplazarse a Tailandia los antes posible, pero no ha podido concretar cuándo ha viajado al país asiático. Según las últimas informaciones llegará este mismo lunes, 7 de agosto, cuando su hijo pase a disposición judicial. Rodrigo Sancho concluía añadiendo que confía en la justicia.

Daniel Sancho se declara culpable

El hijo del intérprete ha confesado los hechos. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", son las declaraciones que recoge la agencia Efe y que habría efectuado delante de su abogada de oficio. Asimismo ha manifestado sentirse "engañado" por el colombiano. "Me hizo creer que quería hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio". Cabe recordar que el joven tiene distintos negocios vinculados al mundo de la hostelería, lleva el catering 'La Bohème' y el restaurante 'Boogie Burgers'.

Tras 24 horas de incesantes noticias, Rodolfo Sancho rompía su silencio y emitía un comunicado. El actor solicitaba "máximo respeto" y subrayaba que se trataban de "momentos delicados y de máxima confusión" para la familia. Además, pedía a los medios que "se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado ya que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso". Tailandia es uno de los países con las leyes más duras del mundo, su código penal considera el homicidio uno de los delitos más graves. El joven puede ser condenado a la pena de muerte.