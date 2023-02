Tini se marca un 'Shakira' y lanza dardos a su ex, Sebastián Yatra, y a Aitana en su nueva canción

Tini Stoessel se ha subido en el barco de Shakira, lanzando zascas a su ex y a la novia actual de este. La última canción de la artista, 'Las jordans', habla de desamor y de una expareja que, aunque no nombra, todo el mundo ha pensado que se refiere a Sebastián Yatra. Si bien su ruptura se produjo en el año 2020, un año juntos y una tremenda intensidad dejaron ver que su separación dejó heridas abiertas en ambos. Ahora en su letra habla de una chica española que a los seguidores de Tini les cuadra perfectamente con Aitana, lo que ha provocado que los dos nombres de las cantantes hayan sido googleados en muchas ocasiones durante las últimas horas. La canción pertenece al disco 'Cupido', lo que deja ver que el amor está muy presente en la mayoría de sus letras.

"No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. Que te vaya bien, pero ahora. Estoy tranqui-tranquila. No me duelen ni las despedidas. Tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan...", dice Tini. Utilizando una marca de zapatillas que le habría regalado en su día el colombiano, Tini revela que ella pasó aquella página y que está en otro punto vital. Son muchos los usuarios de Twitter que no solo han reparado en los zascas que la cantante manda a gente de su pasado, al igual que en el supuesto plagio a Ariana. "Finalmente Tini lanza “Cupido” y a pesar de que ya habíamos escuchado 10/14 canciones, la munición está servida. El videoclip de cupido siendo noticia por el plagio al vídeo de Ariana y el beef a Aitana y Sebastián Yatra en “Las Jordan”. Golpe final", "No sé si lo de la canción de Tini va para Aitana pero es la menos indicada para tirarle beef a nadie de esa manera, Aitana es un ser de luz alejada de las polémicas y no merece esto" o "Aitana tiene demasiada clase para esto, Tini es una resentida, rencorosa y encima todavía va de víctima, es la única manera de vender" son algunos de los mensajes que hablan de la reciente polémica.

De momento, muchos defienden a la extriunfita y cargan contra Tini, a quien piden que supere su punto y final con Sebastián Yatra. De este modo, Tini estaría desvelando detalles de su ruptura como el artista, mandando mensajes subliminales en su último tema, tal y como han hecho otras compañeras de profesión como Shakira o Miley Cyrus. Quien también acaba de sacar canción es Sebastián Yatra con 'Una noche sin pensar', donde también habla de un amor pasado, eso sí, con estrofas mucho más generales y que aparentemente no hablan de nadie concreto. Al menos de forma tan clara como su ex, Tini.

Ahora la industria musical vuelve a mostrar letras repletas de recados. Tini ha vuelto a conseguir convertirse en Trending Topic en Twitter, siendo muchos los que han querido escuchar al detalle lo que dice la joven en el minuto 1:04 de su canción. Tildado como "el nuevo salseo musical", ella ha preferido no entrar a confirmar o desmentir a quién se refiere en una canción en la que se ha pensado cada detalle.