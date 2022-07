Belén Esteban está cada día mejor. Después de pasar unos meses de lo más complicados, la colaboradora de televisión va viendo la luz al final del túnel. Poco a poco va retomando su vida y sus planes sociales, justo cuando está en plena recuperación tras el accidente que sufrió el pasado abril en el plató de ‘Sálvame’ y que terminó con la rotura de su tibia y su peroné. Ahora que ha pasado lo peor, retoma su actividad con su público y ha querido felicitar a su hija Andrea públicamente.

La colaboradora de televisión felicita a su hija Andrea

Aunque siempre ha querido mantener a su hija en un discreto segundo plano, la fecha tan especial no ha querido pasarla por alto. El día del cumpleaños de su hija ha hecho que quiera decir públicamente lo que piensa de ella, con felicidad y emoción: «Hoy es el cumpleaños de mi niña. 23 años, lo que más quiero en mi vida, lo mejor que tengo, solo puedo dar gracias a Dio de la hija que tengo. Te deseo lo que siempre te digo: SÉ FELIZ», le dedica.

Y junto a esta tierna felicitación, Belén Esteban ha sacado del baúl de los recuerdos una de las fotos que tiene junto a su pequeña. La ‘princesa del pueblo’ guarda muchas fotos de cuando su hija era un bebé y hasta ahora había mostrado siempre las mismas. Sin embargo, la ocasión merecía mostrar una instantánea inédita.

Tiene infinidad de fotos de su vida, que es lo mejor de su vida

Andrea está siendo una de las personas que más la está ayudando en estos momentos. Desde que se fracturó la tibia y el peroné, Belén ha estado en casa, acompañada de su hija, su madre y su marido, Miguel Marcos. No la han dejado sola en ningún momento y están siendo claves para que la recuperación sea mejor. De hecho, su madre no dudó en instalarse en Madrid para estar al lado de su hija y poder ayudarla en todo lo que esta necesitara.

Una reaparición muy esperada… en SEMANA

Belén Esteban regresa tres meses después de aquella fatídica caída en directo en ‘Sálvame’ en la que se rompió la tibia, el peroné y los huesos de unión del empeine. Y lo hace en su revista, en SEMANA, este miércoles 20 de julio en los quioscos de toda España o descargando la versión online AQUÍ: “Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”. A Belén le reventó el pie por dentro y estos tres meses han sido un auténtico calvario que desconocíamos hasta ahora. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado”, asegura. Y eso es lo que vamos a descubrir en esta entrevista. Una entrevista dura, difícil, que no va a dejar indiferente a nadie y con la que vamos a empatizar con el sufrimiento de una persona que se negó a saber lo que le había ocurrido y se encerró en sí misma, se abandonó: “Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”.