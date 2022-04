Marta López está a pocos días de tenerse que despedir de su pareja, Kiko Matamoros, que viajará a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2022’ después de Semana Santa. Aunque todavía queda tiempo para estar juntos, la modelo ya está en plena cuenta atrás y empieza a ser consciente de lo mucho que echará de menos al colaborador de ‘Sálvame’.

Tanto es así que ha empezado ya a despedirse de él. Hace apenas unos días volvían emocionados de unas vacaciones increíbles en pareja en las Maldivas después de haber encontrado un hueco en sus respectivas agendas para disfrutar de tiempo juntos. Allí han podido pasar tiempo juntos, relajados, y hablando de todo.

Ahora ya más cerca del día de la despedida, Marta López ha querido dedicarle una tierna despedida que demuestra lo mal que lo va a pasar durante la ausencia del colaborador. «Aún estoy asimilando que se va. No os imagináis cuando quieres a una persona, cuando compartes todo con ella, lo que cuesta separarse. A lo mejor alguno no se lo imagina, pero yo me considero afortunada de conocer el amor, de querer de forma tan bonita y correspondida como con él. Soy consciente de que muchos no han entendido nunca la diferencia de edad pero es que nunca he sentido que tuviese que demostrar nada a nadie. He tenido claros siempre mis sentimientos. Tengo la mayor de las suertes de tenerlo a mi lado. Sé que lo va a hacer genial y cuando vuelva voy a estar esperándolo, en casa, para seguir viviendo momentos juntos. Te amo», dice con tristeza.

Marta López se despide de Kiko días antes de irse a ‘Supervivientes’

Marta lo va a echar mucho de menos, pero asegura que estará en su casa esperándolo para cuando vuelva de Honduras. Lo que no ha querido confirmar ni desmentir por ahora es si será la encargada de defenderlo en el plató de ‘Supervivientes’. De ser así, sería la primera incursión en un programa de televisión para Marta López. Alguna vez ha entrado en directo para defender a su pareja o hacer alguna conexión con su programa para explicar cómo se encontraba Kiko tras sus ingresos hospitalarios, pero nada más. Ha preferido mantenerse alejada de todo y se ha centrado en sus compromisos profesionales. El hecho de que se tenga que alejar de su chica hace que Kiko sienta miedo. Así lo hizo saber hace unos días. «Tengo un poco de ansiedad. Será en días cuando nos vayamos. Dejo una estabilidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosos y una pareja con la que llevo tres años y la voy a echar mucho de menos. Tengo muchas esperanzas en hacer bien las cosas y no defraudar a la gente que ha confiado en mí», declaraba. De la misma forma, el colaborador de ‘Sálvame’ reconoce que también le da miedo el hambre que puede pasar en Cayos Cochinos porque «soy un hombre que come un montón».

