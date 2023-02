Carolina Molas es una de las protagonistas indirectas de la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó. La madre del empresario ejercerá el próximo 17 de junio la madrina del enlace, lo que la convierte en una de las figuras más importantes. Cuando quedan apenas cuatro meses para el gran día, muchos se preguntan si ya tiene todo listo para la boda. Lo más importante en estos momentos es tener un vestido elegido para lucir espectacular cuando lleve a su hijo en brazos hasta el altar. Pero Carolina acaba de dejarnos a todos atónitos, porque no tiene nada todavía pensado.

La suegra de Tamara Falcó ha cambiado de manera radical su actitud con la prensa y ahora se atreve a contestar las preguntas de los reporteros. En plena calle, Carolina Molas ha confesado aún no tiene vestido de madrina: "No tengo nada". Por ahora tiene que empezar a mirar la ropa que va a llevar, pero como ha demostrado en sus apariciones, esta tiene un estilo propio, por lo que tendrá claro qué querrá llevar para este gran día.

Como no podía ser de otra manera, Carolina ha sido preguntada por los rumores que apuntaban que Tamara podría estar embarazada. En cuanto a cómo se tomó la noticia de un posible embarazo: "Yo no me he enterado de eso". Ha confesado, además, que le gustaría ser abuela en un futuro: "Cuando dios quiera y cuando ellos quieran también. Yo por mí fenomenal". ¡Dale al play y mira cómo ha reaccionado Carolina a las preguntas sobre la boda de su hijo!

La madre de Íñigo desvela cómo lleva los preparativos de la boda de su hijo

Vídeo: Europa Press.