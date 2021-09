¿Tiene miedo Carmen Borrego de que Bigote Arrocet desvele secretos de su familia?

El retorno de Bigote Arrocet a España ha supuesto un tsunami en la familia Campos. Pocos imaginaban que el chileno volvería a nuestro país, pues llevaba muchos meses alejado y sin ningún proyecto al que estuviera aquí atado. Justo después de que se descubriera que su expareja, María Teresa Campos, había enviado al desguace los coches que él había abandonado en su mansión, él ha regresado con un nuevo trabajo. El humorista ha vuelto para comenzar en un reality de televisión, en concreto, en ‘Secret Story’, programa en el que ha fichado como concursante. Con muchas preguntas sobre la mesa, es inevitable preguntarse cuál es la opinión de algunos de los miembros de la familia Campos. La primera es confesarse sobre ello ha sido Carmen Borrego, quien ha tenido con los periodistas una inesperada reacción.

María Teresa Campos está dolida y desconcertada, pero ¿qué piensan sus hijas? Carmen Borrego insiste en que Bigote Arrocet tiene todo el derecho del mundo a volver a la tele, de hecho, insiste en que le parece muy bien que aproche la oportunidad. Aunque no ha querido entrar en detalles sobre cómo está su madre y ha preferido que se lo pregunten a ella, la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ ha respondido a los periodistas sobre si tiene miedo a que Bigote desvele algunos de los secretos de su familia. Más clara que nunca y sin ninguna duda, Carmen ha dado una respuesta cristalina en el vídeo que te ofrecemos en este artículo.

Su madre y Bigote estuvieron seis años juntos y su ruptura fue de todo menos amistosa. Su historia de amor terminó vía WhatsApp, pues él le mandó un mensaje en el que le comunicaba el fin de la relación y en el que le pedía que no volviera a llamarle. Una mala época que María Teresa recuerda con mucho dolor y que, sin querer, volverá al presente ahora que Bigote vuelve a la televisión. A pesar de que él no ha confirmado cuál es su intención en televisión, puede que haya aceptado participar en este programa debido a una complicada situación económica. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, Bigote está en el punto de mira de Hacienda, que investiga sus pasos y movimientos. Aunque este hecho no es aislado, ya que en 2014, justo antes de empezar una relación con María Teresa, sufrió hasta tres incidencias con la Agencia Tributaria Española. Al parecer, la creación de empresas dedicadas a actividades muy dispares han llevado a que Bigote Arrocet sea investigado de nuevo.

El estreno de ‘Secret Story’ es inminente y, por el momento, se ha confirmado algunas de las claves del reality. Además de algunos concursantes entre los que destacaban Canales Rivera o Lucía Pariente, también se ha descubierto que habrá gala el jueves, el domingo un debate y el martes con ‘un última hora’. Un formato todoterreno en el que la cúpula de Mediaset confía ciegamente, pues han puesto toda la carne en el asador.