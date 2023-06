La tía de Arancha Palomino y Luis Lorenzo no fue envenenada

El 27 de mayo de 2022 fueron detenidos Luis Lorenzo, actor español conocido por series como 'Hospital Central', y su mujer Arancha Palomino. Se les emplazaba a dependencias judiciales por la investigación llevada a cabo de la muerte de la tía de esta en junio de 2021. Unos niveles más elevados de lo normal en ciertos metales en una analítica ponían en alerta a los investigadores. Se ponía sobre la mesa un supuesto envenenamiento como causa del fallecimiento. No ha sido hasta junio de 2023, con la llegada de un último informe, cuando las dudas están cerca de despejarse: Isabel murió envenenada.

La tía de Arancha Palomino, como informó en exclusiva 'El programa de Ana Rosa', habría fallecido por causas naturales. No había rastro alguno de sustancia que le provocara la muerte. "No existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio o manganeso", concluyen las 18 páginas del informe encargado por la jueza hace un año, al término de los movimientos de entonces. "El alto nivel podría deberse a que los resultados del análisis post mortem varían con respecto a la ubicación del muestreo y el intervalo entre la muerte y la toma de muestras", explica detalladamente. Confirman que el hecho de este nivel de metales "no debe utilizarse como único indicador diagnóstico" en casos como este.

El informe detalla como, desde 2017, la salud de la tía Isabel estaba muy deteriorada y como "su cuadro médico sería compatible con la muerte natural". Solo observan unas lesiones físicas que concuerdan con las que sufriría por una caída y "acorde con los antecedentes patológicos descritos". El caso de Arancha Palomino y Luis Lorenzo, con la llegada de este informe, se va esclareciendo y podría estar cerca de concluirse.

La defensa de Arancha Palomino y Luis Lorenzo

Desde que salieron de su detención tanto Arancha Palomino y Luis Lorenzo se declararon pública y judicialmente como inocentes. Incluso antes, pues se apuntó a que durante el trayecto que los llevó al calabozo esta habría asegurado lo mismo. "Si llego a saber que pasa esto, hubiese incinerado a mi tía. Así nadie se entera y nada de esto hubiese pasado, que no soy gilipollas", se apuntó. El actor explicó entonces que se prestarían a colaborar con la justicia pero que "es absolutamente falso y somos inocentes". Ambos dieron entrevistas al programa de Telecinco que ahora muestra el informe y mantuvieron esta misma versión. "Somos los primeros interesados en aclarar esta situación. Yo ni sabía que era el cadmio. En mi casa no había cadmio y por eso soy la primera interesada en saber por qué han aparecido estos niveles en la autopsia", aseguró.

La herencia era la razón que aplicaron a esta posible implicación de ambos: "En el testamento mantiene al mismo heredero que había nombrado hace 20 años haciéndole el mismo legado, a sus hermanos y a mí. Ahí incluye su voluntad de ser enterrada junto a su marido en el cementerio parroquial". Aunque la tía Isabel pasara temporadas con la pareja, no había ningún interés, según sus palabras, detrás. "No tuve constancia del saldo de su cuenta hasta su fallecimiento. Yo he podido disponer de la herencia desde el fallecimiento y no se ha tocado ese dinero", profundizó Arancha Palomino. Las dudas sobre la pareja crecían según se conocían aún más datos, como que se encontraron 140.000 euros en efectivo en el domicilio de los dos en Rivas Vaciamadrid. La investigación quería dirimir si habría motivaciones como poder heredar tierras o el piso en Asturias de su familia, como habían descubierto por fuentes cercanas.