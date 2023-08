The Bangkok post borra de un plumazo las declaraciones más sangrientas de Daniel Sancho

Aunque en España Daniel Sancho es el absoluto protagonista de los medios de comunicación, en Tailandia su caso ha pasado casi inadvertido. Pocos, muy pocos medios han tratado el caso, de hecho, apenas se encuentra la cobertura del asesinato de Edwin Arrieta en el país. Según cuentan allí varios periodistas, "habría saturación" de crímenes, lo que explicaría la falta de interés por parte de los ciudadanos. Lo que no se explica tanto es que The Bangkok post, medio de renombre en el país, haya borrado todas las informaciones publicadas sobre el caso en las últimas horas. En estos artículos, que han sido eliminados de un plumazo, aparecían todas las declaraciones del hijo de Rodolfo Sancho sobre cómo había desmembrado al cirujano, cuántas horas había tardado y el dinero que le había dejado para un futuro negocio. Ahora ya no hay ni rastro de ellos, ¿pero qué ha podido suceder?

Daniel Sancho, en prisión provisional

En estas noticias se hablaba con todo lujo de detalles de la declaración que Daniel Sancho había dado ante la policía tailandesa, lo que dejaba ver que el secreto de sumario allí o no existe o no se había respetado. Quién sabe si por un toque de atención o cuál ha sido la razón, pero la información que el lunes 7 de agosto se publicó a media tarde sobre Daniel Sancho ha desaparecido. Eso no ha podido evitar que medios de comunicación como la revista SEMANA hayan recogido toda la información publicada en este diario tailandés en el que tenían datos de primera mano. Lo que sí sigue estando disponible es la teoría que manejan las autoridades, ya que están convencidos de que lo sucedido entre Edwin y Daniel Sancho se trata de un crimen pasional.

A pesar de que Daniel tenía una novia en España, a la que, por cierto, mandó un mensaje de despedida tras ser detenido, él ha contado tenía algo más que una amistad con Edwin. Ambos se conocieron a través de Instagram, mensajes tras los que se conocieron en persona y entablaron una unión que ha terminado de la peor manera. Ahora el asesinato que él mismo ha reconocido cometer en Tailandia no ha tenido gran repercusión en el país, pues en los últimos meses se cometieron crímenes y la población estaría cansada. "Hubo hace poco un descuartizamiento de un alemán y otra mujer que envenenó con cianuro a 14 personas. Tampoco hicieron mucho ruido", han explicado periodistas que trabajan en el país asiático.

Ahora Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, donde espera un juicio del que todavía se desconoce fecha. Lo que sí se cree es que deberá de esperar en torno a cuatro meses en su celda, un tiempo que podría verse reducido "por la alarma social y las pruebas evidentes". El hijo del actor dice estar tranquilo y, sobre todo, bien tratado por la policía, buena prueba de ello, que incluso le llevaran a cenar a uno de los mejores restaurantes de la isla antes de que entrara en la cárcel. Este gesto es poderosamente llamativo y ha hecho dudar, por ejemplo, al abogado que Daniel tiene en España. En declaraciones a Europa Press deja ver su desconfianza ante estos detalles, palabras que te hemos mostrado en SEMANA.