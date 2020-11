«Los dos últimos meses, ahí pasó algo que mi hermano no aceptaba porque a mí me dijo que estaba harto», reconoce la hermana del diestro.

Tras 36 años de sufrimiento, Teresa Rivera se ha abierto en canal y se ha pronunciado acerca de la guerra que ha tenido (y tiene) su familia con Isabel Pantoja. La hermana de Paquirri se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez y ha dejado claro que el diestro tenía la intención de separarse de la tonadillera después de que volviera de América.

Teresa Rivera ha reconocido que su hermano e Isabel Pantoja se casaron enamorados. Sin embargo, hace hincapié en que algo ocurrió entre la pareja porque el diestro la llamó para contarle que estaba harto. Sobre los últimos meses de matrimonio de Paquirri e Isabel Pantoja, Teresa Rivera asegura que hubo un episodio entre la pareja que provocó que su relación se resquebrajara. «Los dos últimos meses, ahí pasó algo que mi hermano no aceptaba porque a mi me dijo que estaba hasta los pantalones. Cuando me dijo eso, entendía que estaba harto, hasta las narices», relata y hace hincapié en que esta confesión la compartió con un íntimo amigo suyo.

«Mi hermano se quería separar de Isabel Pantoja. No me contó lo que sucedió. Paco se iba a separar de Isabel cuando volviera de América. Sería por la convivencia, la familia o algo que vería», sentencia. De la misma forma, Teresa Rivera ha dejado claro que a su hermano no le gustaba lo que veía en Cantora (así como en el piso que tenían en Sevilla) y el trajín de gente que había. «Un día llegó y vio a tanta gente y dijo que qué pasaba. Él llegó a decir que no tenía que mantener a nadie, el mantenía a su familia, no a la familia de ella. Paco tenía que pararle mucho lo pies a Isabel», sentencia.

Isabel Pantoja y su relación con Fran y Cayetano Rivera

Sobre la relación que tenía Isabel Pantoja con los hijos de Paquirri, Teresa Rivera explica que la tonadillera no quería que Fran y Cayetano Rivera estuvieran en Cantora. La hermana del diestro hace hincapié en que en la finca de Medina Sidonia no se trataba bien a los hijos de Carmina Ordóñez. «Ella no quería que fueran los niños porque decía que eran unos maleducados, ellos lo notaban. Carmina me llamaba a mi para saber si yo iba, si yo no iba, los niños no iban», reconoce.

A pesar de que insiste en que nunca ha tenido una pelea con Isabel Pantoja, Teresa Rivera desvela que quiso romper su relación con la tonadillera después de que esta le acusara de pasarle una factura por comprar un traje de gitana. «Ella le dijo que le había pasado la factura, eso no era cierto. Mi hermano le había dicho que no, que yo no hacía esas cosas. No se por qué hizo eso, no venía a cuento un vestido de gitana para una boda. Me enfrenté a mi hermano, le dije la verdad. Isabel le regaló el vestido a la novia de Bernardo Pantoja», cuenta.