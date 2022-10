La nueva entrega de ‘En el nombre de Rocío’ ha traído al plató de Telecinco a Teresa Lázaro, la mujer que fue «tata’ de Gloria Camila y José Fernando «primero en ‘Montealto’ y luego en Yerbabuena». Esta mujer, encargada de cuidar a los hermanos adoptados por Rocío Jurado y José Ortega Cano, asegura que el diestro es un «tacaño» que «no suelta un duro». Tanto es así que a día de hoy sigue teniendo una cuenta pendiente con ella. «Me debe dinero. Me debe 300 euros, a mí no, a mi exmarido, de limpiar toda la finca de Montealto. Y me debe dinero de los fines de semana que no me dio libres. Trabajaba de noche y de día y me pagaba 600 euros. Y no me tenía ni asegurada, ni contrato ni nada. Es así de agarrado».

«El coche con el que andábamos era el de mi exmarido. La gasolina la ponía mi exmarido. Hasta que mi marido dijo un día que le tenían que poner un coche, que mi coche no era para andar», ha contado Teresa Lázaro. «Lo veía educado y muy correcto», ha destacado. A pesar de su educación, lo recuerda como un jefe sumamente cicatero en materia económica.

También ha recordado un episodio en el que, tal y como ha narrado, el matador de toros hizo un feo comentario de su mujer: «Rocío llamó una vez para pedir el coche… preguntó: ¿Está José? ¿Es para preguntarle que cuándo me manda el coche? Se lo dijimos y dijo: «¡Qué pesada esta tía con el coche! A ver si se lo lleva ya y que se meta el coche por el coño. Eso es lo único que yo he escuchado. Me quedé helada. Nunca me esperé esa contestación de él hacia ella».

Teresa Lárazo también ha contado que Gloria, hermana de Rocío Carrasco, nunca se hizo cargo de los mellizos durante el tiempo que trabajó como empleada doméstica de la cantante y su segundo marido: «Yo llevaba a los niños al colegio. Gloria llegó dos o tres veces para hablar con Ortega… Nunca ha llevado a los niños al colegio».

El testimonio de Teresa Lázaro se produce cuando Rocío recuerda en su nueva entrega cómo eran sus hermanos cuando eran pequeños, contando anécdotas de su infancia y da su opinión sobre si Gloria Camila y José Fernando han llegado a recibir la herencia que les corresponde de su madre. Finalmente, Rocío Carrasco explica cuándo fue la última vez que vio a sus hermanos y por qué no ha vuelto a verlos ni hablar con ellos desde hace ya 10 años.