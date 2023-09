Terelu y Carmen Borrego llaman a amigos de Teresa Campos para informar de su gravedad

Se han disparado las alarmas en torno al delicado estado de salud en el que se María Teresa Campos. A lo largo de esta mañana, la presentadora ha sido ingresada en un hospital madrileño, y la preocupación no para de crecer.

Crece la preocupación

Desde la revista Semana, hemos intentado ponernos en contacto con sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Sin embargo, no han respondido a nuestras llamadas. Se sabe que María Teresa Campos está siendo sometida a diversas pruebas médicas, aguardando aún sus resultados, lo que agudiza aún más la inquietud sobre su estado.

Esta situación ha impulsado a Terelu y Carmen Borrego a comunicarse con los amigos más cercanos de María Teresa Campos. Están contactando no sólo a quienes aún forman parte del núcleo cercano de su madre, sino también a aquellas que, en algún momento, han jugado un papel significativo en su vida. Ya sea desde una perspectiva personal o profesional, estas llamadas resaltan el nivel de preocupación que sienten las Campos.

A la espera del parte médico

Sorprendentemente, tanto Terelu como Carmen Borrego no han dudado en llamar incluso a aquellos con quienes María Teresa Campos había perdido contacto hace tiempo, evidenciando la seriedad de la situación. Hasta el momento, el hospital no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de María Teresa Campos, pero se espera que pronto haya actualizaciones por parte del equipo médico.

Hace varios días se celebró el 58 cumpleaños de Terelu Campos y el ambiente no era muy de fiesta, más bien lo contrario. Carmen Borrego y Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ya dijeron que no estaban para muchas celebraciones."Ahora mismo no tenemos mucho que celebrar, pero bueno, vamos a estar juntas que es lo importante y cenar tranquilas, nada más", decía Carmen. Su sobrina Alejandra, se expresó en unos términos muy parecidos cuando se le preguntó por el cumpleaños de su madre. “Hay veces que toca hacerlo más de forma íntima. Ella este año está en ese plan, y yo lo prefiero la verdad", ha señalado Alejandra Rubio.