Terelu y Carmen Borrego hicieron firmar "un contrato de confidencialidad" a Gustavo

Mucho se está hablando estos días de Gustavo Guillermo. El que fuera mano derecha de María Teresa Campos se encuentra en estos momentos en la casa de Guadalix de la Sierra, ajeno a las informaciones que se vierten sobre él en los platós de televisión. Este miércoles se ha sabido un dato que podría explicar su posible distanciamiento de las hermanas Campos con el que fue amigo, confidente, mano derecha y chófer de la mítica presentadora. Al parecer, ambas le hicieron firmar un contrato de confidencialidad que hizo saltar por los aires la relación entre ellos.

Antonio Rossi ha revelado en exclusiva para 'Vamos a ver' todos los detalles del contrato de confidencialidad que le ofrecieron desde la familia Campos a Gustavo. Un gesto de desconfianza que no gustó a Gustavo y que provocó que se quisiera abandonar su puesto de trabajo: "Hay una cláusula que le dice que si no se firma, es despedido...". Esta propuesta "se le pone a Gustavo y a dos personas más. Él decide que si después de casi 30 años trabajando, siendo atacado en televisión, en ese momento en el que sabéis que Teresa Campos está peor, y estando Teresa Campos al margen de esto, Gustavo les dice 'si decidís que si yo no firmo, me voy, pues me voy".

Según el colaborador, "hay una discusión, él no firma y le piden que se quede, porque él había decidido irse. Él siente que no confían en él. Había tenido ya algún conflicto con las hermanas". Hace referencia al día en que María Teresa fue portada de la revista SEMANA. "Es el hijo que nunca tuve", aseguró entonces la comunicadora. En ese momento, la andaluza quiso tener un bonito gesto con Gustavo. Con tanto mimo preparó aquella entrevista que puso especial atención al titular "para darle su sitio" al hombre que siempre consideró como un segundo hijo.

"Cuando Terelu se entera de la entrevista y creen que hay una persona en medio no les sienta bien", asegura el periodista. Rossi ha contado también que los dos días previos a la entrada de 'GH VIP', Borrego y Terelu llamaron en dos ocasiones a Gustavo. El colaborador relata que, poco antes de que Gustavo entrara en 'GH VIP' tuvo lugar una llamada de teléfono en la que las hermanas pudieron hablar con él sobre los años que estuvo al lado de su madre. Un tono conciliador con el que ambas partes podrían haber tendido puentes.