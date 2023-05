Terelu traiciona a Carmen Borrego

Esta semana hemos podido ver un nuevo desencuentro entre las hermanas Campos. En esta ocasión ha sido por hablar del delicado estado de salud de María Teresa Campos. “A Terelu no le gusta que los demás hablen de su madre, ni siquiera su hermana, que algo tendrá que decir también puesto que Teresa es tan madre suya como de Terelu”, comenta a SEMANA un colaborador de ‘Sálvame’.

Estos días Carmen Borrego ha dado más detalles de cómo se encuentra la matriarca del clan Campos. Decimos más detalles porque los primeros los dio Terelu: “ya no es la que era…”, “ya no puede decidir por ella sola…”. Suficiente para que la gente haya sabido lo que le ocurre a María Teresa. Luego añadió lo siguiente: "Todo ha ido muy rápido y es una pena. Ha sido una mujer muy querida". Pero lo que más le duele es no poder recurrir a ella cuando la necesita, "Saber que cuando tienes un problema y no puedes llamar a tu madre, es jodido. Ella siempre ha estado, pero ahora está de otra manera". Eso sí, mientras decía eso por un lado, pedía respeto a la intimidad de su madre por otro.

“Ella fue quien abrió el melón de su madre, quien la expuso mediáticamente la semana pasada al hablar de ella y, sin embargo, luego reprocha a su hermana que responda a las preguntas que le hacen sus compañeros como consecuencia de lo que ella escribió. Si ella no hubiera hablado de su madre y no hubiera dicho lo que dijo, el programa no hubiera tratado este tema. Ha sido ella la única responsable de que se haya hablado del estado de salud de Teresa y sin embargo luego traiciona a su hermana saliendo públicamente a reprocharla sus declaraciones y dejándola en evidencia como si fuera tonta”, nos indica este compañero/a de ambas.

Terelu, muy dura con Carmen Borrego

Terelu le envío un mensaje a su hermana en directo mientras esta contaba qué pasaba con su madre. "Le dije lo que me parecía, que tenía que parar y que recordara que yo también era su hija. Le dejé claro hasta dónde creo que traspasó los límites", ha contado Terelu en ’Sálvame’.

“A veces Terelu cree que Teresa solo es madre de ella y no deja a Carmen que actúe con libertad. Si ha llegado a decir que las declaraciones de su hermana le pilló por sorpresa, como si Carmen tuviera que pedirla autorización para hablar de su madre. Ni que ella la hubiera pedido permiso para decir lo que dijo… Terelu no confía en su hermana y la deja siempre en evidencia”, nos indican.

Terelu fue muy dura con Carmen sin tener en cuenta que todo esto viene por ella, porque fue quien descubrió que su madre “ya no podía decidir por ella sola”.