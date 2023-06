Terelu se estrena en una app de citas para ligar

"¿Nunca te has planteado quedar por una aplicación para desfogarte?" le preguntó un curioso Miguel Frigenti a Terelu Campos. La presentadora se encontraba al frente de 'Sálvame' este lunes 12 de junio cuando abordaban como tema unas declaraciones suyas sobre su actual estado sentimental y el deseo, o no, de encontrar el amor. La hija de María Teresa Campos se sinceró entonces con sus compañeros y espectadores al respecto. "Te diré una cosa, mis amigas un domingo me abrieron una aplicación", sorprendía a todos.

La curiosidad pudo con el grupo de amigas y decidieron entonces abrir un perfil en una aplicación para encontrar el amor para ella. Eso sí, tomaron todas las medidas posibles para no generar ninguna brecha en cuanto a sus datos: "No pusimos mi cara. No sé si puse primero la foto de un zapato y luego algo de unos ojos". La experiencia de usuario que tuvo la presentadora con esto le quitó las ganas al completo de volver a intentarlo: "Madre mía lo que había ahí...".

Se llenaba completamente de dudas sobre con quién hablaba, quién se esconde detrás de cada perfil. Al final se terminó preguntando qué intención tendría realmente: "No sé, había gente que a saber si esa es su foto o no". Resultó todo tan extraño que no quiso "investigar" más. Por mucho que algunos colaboradores como Belén Esteban le explicaran que tienen amigas que se han casado con quién conocían ahí, no se convencía. Terelu Campos siempre se ha mostrado abierta a encontrar a la media naranja.

Terelu: "Hay hombres que formarán parte de mi vida siempre"

Terelu Campos no cree que una aplicación sea lo que ella busca. Ahora se encuentra en una etapa de su vida en la que gestiona las cosas de otra manera. En cuanto a los "hombres de su vida" se siente muy afortunada. "Hay hombres que formarán parte de mi vida siempre, que son la minoría, con los que he mantenido una relación y a los que querré siempre", reflexiona junto a los colaboradores de la tarde. Ha podido vivir muchos momentos y ahora no es el de "aguantar los rollos de unos y otros, ya no. Me da auténtica pereza. Esa es la verdad". La hermana de Carmen Borrego confesó que ya lo hizo cuando tenía 40 años.

"Tuve un momento en que me comporté como supuestamente se ha dicho, de forma errónea, que se comportaba un hombre, poder tener relaciones sin tener sentimientos", recordó. Es algo que se pudo permitir al no tener a los medios junto a ella como podría suceder en la actualidad si se decidiera. "Eso lo he vivido, no os habéis enterado nunca de esa etapa. He podido hacer eso porque nadie me seguía ni me daba por saco". No se queda con cuentas pendientes de ninguna relación, siempre que ha puesto punto y final a alguna pareja lo ha hecho convencida de que ya no había otra opción. "Creo que las he terminado intentando luchar por ellas hasta el final, haya sido posible o no. Si tu has decidido tener una pareja, luchas por él", reflexiona muy tranquila.