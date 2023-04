Terelu rompe a llorar en ‘Sálvame’ al tener noticias sobre Mila Ximénez

El 27 de abril de 2009 comenzaba en Telecinco la emisión de 'Sálvame'. Uno de los buques insignias de Mediaset celebrará este jueves 27 su 14 aniversario en antena con el recuerdo a una de sus grandes protagonistas. En este programa especial quieren acordarse de su compañera Mila Ximénez, que falleció en junio de 2021 por un cáncer. Terelu Campos, una de las presentadoras de la tarde, asistía emocionada a la promoción del programa de cara a este día. No logró evitar las lágrimas al recordar todo lo que había vivido junto a ella. El plató se puso en pie para aplaudir el gesto y el vídeo donde sus compañeros la describieron como "magia, ironía, libertad y amigo". Todo ello se agolpó y no pudieron ocultar sus sentimientos por la que fue su amiga durante tantos años.

Era José Antonio León el que anticipaba qué tendrían que hacer todos los que querían despedirse de ella y no pudieron hacerlo. 'Sálvame' invita a los espectadores a acudir al centro de Sevilla para dedicarle unas palabras en un set especial. Allí contarán, además, con la presencia de varios de sus colaboradores. "Este lugar, cerca del Puente de Triana, acompañó durante mucho tiempo a nuestra compañera y amiga Mila y mucha gente, cuando nos dejó, no pudo despedirse por las circunstancias que teníamos y cómo ocurrió todo de rápido", explicaba de la convocatoria que hacían extensible a las 13:00 horas. Son muchos los momentos en que los compañeros de 'Sálvame' recuerdan a su gran amiga Mila Ximénez.

Cuando se cumplía un año de su fallecimiento, por ejemplo, varios de ellos, fuera de plató, acudieron a 'La muralla' para rememorar miles de anécdotas. Este bar se encuentra cerca de las instalaciones de Mediaset y siempre era un punto de encuentro del equipo tras la jornada. María Patiño publicaba la fotografía de ese momento y le cumplía una promesa con ello: "Amiga, no podía ser de otra manera. Me lo prometiste, nos vemos en la Muralla. Te quiero". Junto a ella posaban Laura Fa, Belén Esteban, Terelu Campos y compañeros del equipo tras las cámaras. Antes, en la emisión, era el programa quien le rendía un tributo muy especial. Jorge Javier Vázquez también recuerda a su amiga siempre que puede, y así lo dejó claro en 'Supervivientes' por aquel entonces: "Hoy hace un año que se fue Mila Ximénez, concursante de ‘Supervivientes’. Me gustaría dedicarle el programa de hoy. Estés donde estés espero que estés disfrutando con esta edición’.

Terelu Campos y su diferente Semana Santa

Terelu Campos está pasando una etapa complicada en cuanto a recuerdos se refiere. Esta Semana Santa pasada se enfrentaba a la celebración sin la presencia de su madre, María Teresa Campos, en Sevilla. Era tradición que toda la familia Campos se reuniera allí y disfrutaran de los pasos y las procesiones juntos. Sin embargo, la salud de la presentadora ha impedido que en este 2023 se haya producido. Ha tenido el apoyo y la compañía de su hija, Alejandra Rubio.