Terelu revela en qué punto está la relación con su sobrino

Terelu Campos pone rumbo a Latinoamérica junto a sus compañeros de 'Sálvame'. Tras el adiós definitivo del formato de Mediaset tienen una nueva aventura en Netflix. Algunos de sus rostros más representativos, entre los que se encuentra la hija de María Teresa Campos, visitaran programas de diferentes países en búsqueda de una nueva oportunidad. Por ello aparecían en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la mañana del 19 de julio. Además de hablar sobre esta nueva experiencia televisiva también, confiesa cómo están las cosas en su familia, con Carmen Borrego, con su madre y con su sobrino, que ha sido padre recientemente. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Con este viaje de 'Sálvame', que durará seguramente unas semanas, deja en España a su hija Alejandra Campos, a su hermana Carmen Borrego y a su madre María Teresa Campos. Se marcha a trabajar en un momento que ellas sienten por la salud de la periodista. "A mi madre, echaré de menos. Por dios, que me voy mala por eso", confiesa Terelu a Europa Press. Volverá también con otro frente familiar que aún está sanando. Su hermana y su sobrino José María acercan posturas después de que este se haya convertido en padre. Ella tiene claro que, de forma definitiva, "algún día se solucionará. No me he movido de donde he estado siempre".