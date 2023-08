Terelu revela el último parte médico de Jorge Javier Vázquez

El fin de emisión de 'Sálvame' ha supuesto un giro de 180 grados en la vida de los colaboradores del programa, así como la de su presentador, Jorge Javier Vázquez. El de Badalona, de baja médica desde el pasado 17 de mayo, ha mantenido un perfil bajo desde entonces. De él apenas hemos tenido noticias, a excepción de las fotos exclusivas que ofreció la revista SEMANA recientemente, en las que pudimos verlo tras una cita médica, en medio de los trabajos de construcción de su nueva casa a las afueras de Madrid. Sabemos también que este verano ha viajado a Creta y a Argentina, y que ha estado en contacto con sus amigos más íntimos. Pero poco más. Ahora, su compañera y amiga Terelu ha contado cómo se encuentra.

En una entrevista a 'El Mundo', Terelu habla del conductor, quien ya se prepara para afrontar su próximo proyecto en la pequeña pantalla, al inicio de la nueva temporada televisiva. "Jorge Javier Vázquez necesitó distanciarse del programa", dice sobre la etapa final de 'Sálvame', de la que el catalán estuvo alejado por completo. "Él ya está bien. Para todos fue un shock porque se podía haber hecho de otra manera".

Terelu se sincera sobre el final de 'Sálvame'

Para la malagueña las semanas finales del programa de Telecinco fueron especialmente duros. "Tú no puedes hacerles creer a tantos trabajadores que todo iba bien, cuando no te estaban diciendo la verdad. Con la verdad se va a todas partes, por muy dura que sea. Y lo podían haber hecho de una manera más elegante", sentencia. A estas alturas parece claro que el sentir general de los trabajadores del formato al saber que echaban el cierre fue de total malestar. Es lo que le sucedió a Jorge Javier. Hasta la fecha, el presentador no ha dado detalles aún sobre cómo afrontó el final de 'Sálvame' tras 14 años de emisión, pero sus acciones delatan que necesitaba un respiro.

Terelu, que ha trabajado durante años con Jorge Javier Vázquez, no oculta en su entrevista al citado diario que los contenidos del programa llegaron a resultarle tóxicos: "Eso fue un arma de doble filo (atacarse unos a otros) porque nos hicimos daño. Nos hemos hecho más daño a nosotros mismos que a los demás. De hecho, yo me fui y estuve tres años sin volver".

Jorge Javier regresa a la pequeña pantalla

Cabe recordar que a Jorge Javier le quedan pocas semanas para comenzar el que será su nuevo programa. Se trata de 'Cuentos chinos', un nuevo gran formato de entretenimiento, que competirá directamente con 'El Hormiguero', con entrevistas a personajes muy conocidos, secciones cortas y colaboradores reconocidos para el público que seguía formatos anteriores de la productora de 'Sálvame'.