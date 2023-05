Terelu responde contundente a Belén Rodríguez

Belén Rodríguez se encontró con Alejandra Rubio en su colaboración en 'Fiesta'. Desde que la colaboradora abandona Telecinco y 'Sálvame' tras estallar numerosos conflictos con las Campos y Kiko Hernández, no habían vuelto a coincidir. En ese cara a cara la colaboradora no quiso entrar en detalles alegando que había un tema judicial de por medio que aún no está del todo claro. Después de escuchar cómo se sintió ante toda la exposición mediática, Terelu Campos responde en 'Sálvame'. Cabe recordar que se la señaló como culpable de filtrar información de María Teresa Campos, con quien mantenía una larga amistad, y por eso se cortaron todos los lazos. "No tengo miedo. No he hecho nada constitutivo para una demanda", asegura con contundencia la presentadora.

Nunca aseguró que fuera ella quien traicionara a su madre. Se limitó a dar "una información que me dio a mí el programa. Me dicen 'quiero que sepas que ha ocurrido esto así. No acuso, informo". Tiempo después es cuando le llega finalmente la confirmación que nunca quiso. "Cuando se forma la que se forma con Gustavo (chofer de María Teresa), es él el que me dice que está presente cuando se produce esa llamada". Fue entonces cuando hizo frente a una acusación que le dolió de la que consideraba alguien de confianza: "Ni mi hermana, ni yo, ni Alejandra...encima metieron a mi hija para señalarla que era ella la que llamaba a la prensa".

Terelu Campos aprovechó la oportunidad para dejar claro que nunca han tenido que ver en que se alejara Belén Rodríguez de María Teresa Campos. Hace semanas dieron un paso para el acercamiento que, a tenor de todas estas últimas palabras, pasan algo desapercibidas. "Las puertas de casa de mi madre están abiertas para ella. Si quiere ir, no tiene ningún problema. No tiene que vernos a ninguna solo a ella. Eso se lo he mandado hace unas semanas a través de una persona", exponía tajante. Es totalmente libre de que ese paso se produzca, no tiene que señalar a nadie: "No necesita autorización para ver a mi madre".

Belén Rodríguez: "Llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere"

La relación de Terelu Campos y Carmen Borrego no es algo de lo que quiera hablar Belén Rodríguez. Las últimas diferencias de las hermanas Campos por hablar o no sobre María Teresa Campos y su salud es casi tabú. "Legalmente no puedo hacerlo, considero que conmigo se han vulnerado todos los derechos que tiene un ser humano. La justicia me ampara, llevo seis meses callada y así voy a seguir hasta que la justicia considere que tenga que hablar", sentenció en el plató del fin de semana de Telecinco. Su momento para hablar de ellas será en el Juzgado, nada más.

Todo este enfrentamiento provoca que no se encuentre al lado de la que fue su amiga, María Teresa, para la que solo tiene buenas palabras. "Tengo muchas ganas de verla. Yo sí que respeto a Teresa, solo hablo de sentimientos. La echo mucho de menos pero no voy a hablar de ella porque la quiero demasiado para hablar del momento en el que está", se lamentó. Alejandra Rubio, frente a ella, también evitó generar más conflicto en este "cara a cara" que estaban protagonizando: "No me quiero meter en esto porque no tengo nada que ver en esta guerra. Tanto Carmen como ella se han hecho daño, públicamente no se tenía que haber hecho esta bola".