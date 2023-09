La muerte de María Teresa Campos, a los 82 años, ha supuesto un auténtico mazazo para la familia, sobre todo, para sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. Esta última ya se dejaba ver desencajada en el hospital cuando la veterana comunicadora fue ingresada en estado grave debido a una insuficiencia respiratoria. En su último post en redes, que ha preocupado por las crudeza de sus palabras, ha confesado estar "desolada".

"¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente... ¡estoy desolada! No sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo ¡amarla! ¡Solo quiero desaparecer para estar a su lado!", escribía Terelu quien ha abierto su álbum más personal para compartir algunas significativas imágenes junto a su progenitora. Sus seguidores han reaccionado de inmediato a su desgarrador mensaje. "Muchas fuerza. Cuesta consolidar una gran pérdida como una madre pero tienes que ser fuerte para seguir el gran legado y ver a tu hija ser feliz", le decía un internauta. Mientras que otra fan mostraba su preocupación y apelaba a su fortaleza. "Fuerza, perder a una madre tiene que ser terrible, pero no te dejes caer. No puedes irte a ningún lado, tienes que cuidar de tu familia como has hecho siempre".

Los siguientes pasos de Terelu y Carmen Borrego

Han sido unos días intensos para el clan Campos y repletos de emociones en el que se ha reunido toda la familia para despedir a su matriarca. Ya explicó la propia Terelu en el tanatorio que había vivido un año especialmente difícil. "Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotros a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo. De casi un año", afirmaba con la voz quebrada. Mientras que Carmen Borrego subrayaba que su madre se había ido con "muchísimo amor. Le hemos intentado devolver lo que ella nos ha dado durante todos estos años".

Las hermanas tienen previsto viajar a Málaga, la querida ciudad donde María Teresa comenzó su andadura en la radio, allí reposarán sus cenizas junto a los restos de su madre. Una decisión que ella misma había trasladado a sus hijas. Entre sus próximos pasos también se encuentra su asistencia a los actos que prepara la ciudad para rendir tributo a uno de sus personajes más ilustres. Málaga dedicará una calle o plaza a María Teresa Campos, según confirmó el alcalde, Francisco de la Torre, quien subrayó que la comunicadora "siempre presumió de Málaga" y fue una mujer "pionera y excepcional".

1 de 5 Terelu ha recordado a su madre abriendo su álbum más personal 2 de 5 Sus desgarradoras palabras: "Solo quiero desaparecer para estar a su lado" 3 de 5 "¡Mi mamá! El amor de mi vida, mi maestra, mi referente... ¡estoy desolada!", subrayaba 4 de 5 La veterana comunicadora, fallecida a los 82 años, sentía adoración por sus hijas a quienes estaba muy unida 5 de 5 Por expreso deseo de María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego trasladarán sus cenizas a Málaga