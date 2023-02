Mirando fijamente a la cámara, Terelu Campos ha querido hacer un llamamiento dirigido a la clase política para proteger a los mayores y más en concreto para velar por la imagen de su madre, María Teresa Campos. “Hagamos que esos mayores que nos han dado tanta felicidad puedan tener la dignidad de elegir y morir sin que nadie ponga su imagen en ninguna portada de una revista o un digital”. La respuesta de las redes no se ha hecho esperar.

“Debemos protegerles, tienen derecho a envejecer dignamente y a que su imagen se cuide porque ellos no están en situación de poder decidir si quieren hacerle una foto”, ha afirmado Terelu durante su intervención en 'Sálvame'. La presentadora ha recordado que son personas que nos han hecho "la vida feliz, que nos han entretenido, informado" y ha subrayado que ciertas informaciones causan "dolor".

La respuesta a Terelu vía Twitter

Los espectadores han sido tremendamente críticos con este alegato y han mostrado su desaprobación a través de Twitter. "Eso no se lo digas a los políticos, díselo a tu hija y a ti misma que es lo mismo que hacéis todos los días con todo el mundo. Ya sea mayor como joven. No pidas lo que tú no haces ni predicas.. Ahora te llegó el karma", afirmaba una internauta. Mientras que otro tuitero indicaba lo siguiente: "Tiene la cara más dura que una piedra. Lo dice ella, la cual trabaja en un programa donde machacan a personas de la tercera edad, incluso ella ha hablado y se ha burlado de esas personas, ahora como su madre está así físicamente, ¿hay que protegerla?".

Además, otro espectador ha recordado que Las Campos han tenido unos años de gran exposición mediática. "Con el reality que hicieron empezaron su declive. Se expusieron demasiado y se vieron detalles que no gustaron demasiado de las tres, por decirlo de una manera elegante". Mientras que una seguidora se echaba las manos a la cabeza. "Pero cómo puedes decir eso. ¿Cuántos años lleva haciendo exclusivas siendo mayor de 65 años? Para flipar contigo". Por su parte, otra sentenciaba: "Qué poca vergüenza. El gobierno no esta para este circo. Las primeras que serían condenadas por esa ley que pide esta caradura, son ellas por permitir, exponer y hablar, precisamente de su madre, a la que pide que la respetemos. Incoherencia".

La cosa no ha quedado ahí. Han sido muchos los que han echado la vista atrás para recordar cómo trató 'Sálvame' la muerte de Bernardo Pantoja. "La misma dignidad que tuviste tú Terelu incitando a Kike para que entrara de la mano de la cuentista de Magdalena al tanatorio donde estaba el padre de Anabel Pantoja. A eso se le llama Karma y no lo digo por tu madre que se merece todo el respeto. No hagas lo que no quieras para ti".