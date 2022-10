Terelu Campos y Alejandra Rubio han aparcado las polémicas en torno a la nuera de Carmen Borrego y se han ido de sarao. Madre de hija han lucido sus mejores galas para participar en la fiesta de un conocido local de Madrid. Sonrientes y muy guapas, a ambas se les ha preguntado por la polémica que han desatado los audios de Paola Olmedo, en los que tacha a las hermanas de ser «estiradas» y «altivas», y a Alejandra, de ser una chica «tontísima» y «bocazas«. En la fiesta, la malagueña ha revelado lo que le escribió a la mujer de su sobrino, José María Almoguera, cuando se destaparon sus explosivas palabras contra el clan Campos.

Vídeo: Europa Press

Sincera, Terelu ha revelado el contenido de los WhatsApps que le mandó a Paola Olmedo al conocer sus críticas al clan: «Lo dije el viernes en el programa. Yo le escribí a ella que, claro, en mi vida han pasado tsunamis muy grandes y que tengo edad. Que a mí el físico me importa lo justo. Lo justo porque tengo un trabajo público y no puedo estar echa un desastre. Lo que me importa es estar viva». Otra de las cosas que le aclaró en su mensaje es «que todavía sigo peleando con el cáncer todos los días de mi vida. Soy una persona cero rencorosa. Se lo dije, que el rencor solo produce infelicidad».

«A Paola Olmedo no la conozco, la he visto dos veces», dice Terelu

«Ella me escribió y yo le contesté. Y ya está», añadía la andaluza. Dejaba claro también que apenas ha tenido contacto con Paola Olmedo: «Yo a ella no la conozco, la he visto dos veces en mi vida: en la boda y en mi cumpleaños. No he tenido la oportunidad». Entiende que la joven ha cometido un error por culpa de su inexperiencia: «Pertenecer a una familia mediática es una faena».

También admite que su hermana Carmen se ha equivocado al anunciar el embarazo de su nuera en una exclusiva en ‘Lecturas’. Un hecho por el que este miércoles, sus compañeros de ‘Sálvame’ la han criticado muy severamente. Esto ha hecho que Terelu llamase en directo al programa para defenderla, pues ha sufrido un ataque de ansiedad en directo: «Si veo a mi hermana sufrir, yo sufro. Hoy ha sido una tarde toledana. Mi hermana comete errores, como todos. Por eso he llamado por teléfono. Llega un momento que dices: ‘Somos compañeros todos y vivimos de esto’. Hay una carga de cinismo entre nosotros. Si no hiciéramos exclusivas, ¿de qué vivimos? Nos quedamos en nuestras casas y nos buscamos la vida muertos de miedo».

«Lo importante es que mi hermana va a ser abuela»

«La noticia importante para mí es que mi hermana va a ser abuela y yo, tía abuela, mira qué palabra tan bonita», añadía. La parte buena de todo esto es que dentro de poco, un nuevo miembro se sumará a la familia. Y María Teresa Campos está encantada con la idea de convertirse en bisabuela: «Mi madre se va a volver loca. Yo estoy encantada. No voy a ser de quedarme con el niño. Cuando tuve a la mía, me horrorizaba del miedo que tenía, pero me encantan».