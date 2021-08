La colaboradora ha recalcado que su amiga se había visto «atacada» por ciertos miembros de su familia en los medios de comunicación.

Rocío Carrasco continúa siendo protagonista en los platós de Mediaset. La segunda entrega de su docu-serie ‘En el nombre de Rocío’ -que se estrenará el próximo otoño- ahondará en el distanciamiento que mantiene con su familia. Una realidad que ha sorprendido a muchos durante los últimos años e, incluso, algunos de sus miembros no entienden a qué se debe. Ahora, Terelu Campos ha dado algunas pinceladas sobre este asunto.

Durante su intervención en el programa ‘Viva la vida, la hija de María Teresa Campos ha explicado que su amiga se había visto «atacada en medios de comunicación por miembros de su familia». La exposición ha hecho mella en las relaciones familiares, no solo eso, también algunos miembros se han acercado al padre de sus hijos, Antonio David Flores. Una realidad que ha subrayado Terelu antes no era así. «A partir de ahí cambian las cosas y cuando cambian las cosas ya no hay esa relación».

Según las palabras de la colaboradora habrían influido estas dos principales variables. La primera, las entrevistas y las declaraciones que habrían vertido diversos miembros en los medios. La segunda, el acercamiento de estos con Antonio David Flores. Uno de los que ha mantenido contacto con este en los últimos años ha sido José Ortega Cano. El diestro invitó, incluso, al malagueño a su boda con Ana María Aldón.

El pasado miércoles, Rocío Carrasco volvía a pisar el plató de ‘Sálvame’ donde confesó estar «tranquila», pero negó haber recibido una llamada por parte de su familia: «Ni la he recibido, ni la he esperado, ni la quiero», afirmó de forma tajante. Al ser cuestionada por sus hijos, Rocío y David Flores, contestó de la siguiente manera: «Ni la he recibido, ni la he esperado, y tengo la esperanza de que algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora mismo no es el momento, sigue sin ser el momento».

Los diarios de Rocío Jurado

Antes de que se estrene la segunda temporada, mucho está dando que hablar la existencia de unos diarios de la artista. Su hija ha aclarado este asunto: «Hay escritos con reflexiones de su vida. No es un diario. Son anotaciones, reflexiones, vivencias. No sé por qué lo llaman diario». Ha confirmado que a la ‘más grande’ le gustaba escribir, pero acostumbraba a hacerlo en la intimidad: «Mi madre escribía muchísimo. Ella escribía muchas canciones. Ella era una persona muy tímida. No registraba esas letras de sus canciones, pero quería que las tuviera yo».

«En esta docuserie se va a ir demostrando que las cosas que han ido diciendo no son reales… He sido mala madre, mala prima, mala sobrina… He sido lo peor. En esta docu-serie se va a ver la realidad de lo que ocurría y de lo que ha ido ocurriendo en la vida de mi madre. Vamos a ver todas esas cosas que se han dicho, si son ciertas o si no son ciertas», ha prometido.